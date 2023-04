Gleich zwei Olympische Spiele, dazu die Fußball-Europameisterschaft der Frauen und die Weltmeisterschaft der Männer. Keine Frage, das Sportjahr 2022 bot einige Highlights - da lässt es 2023 gewiss ruhiger angehen. Doch spätestens im kommenden Jahr wird die Zahl der großen Sport-Events wieder Fahrt aufnehmen: Dann nämlich stehen die Fußball-EM und die Olympischen Sommerspiele an. Und die werden wohl schon alleine aufgrund der räumlichen Nähe - die Europameisterschaft findet in Deutschland statt, die Sommerspiele stehen in Paris auf der Agenda - für deutlich mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Mit Blick auf die technische Weiterentwicklung des Fernsehens liegt in solchen Höhepunkten zugleich eine Chance: War die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hierzulande ein Treiber für die die HD-Verbreitung, so könnten die Europameisterschaft und die nur wenige Wochen später stattfindenden Olympischen Spiele zusätzliche Begeisterung für Ultra-HD - also 4K - wecken, dessen Einführung nun immerhin schon rund ein Jahrzehnt her ist.

Und tatsächlich: Zumindest in Frankreich läuft vor dem Hintergrund von Olympia alles auf eine Verbreitung einiger öffentlich-rechtlicher Kanäle in UHD hinaus. Konkret wird erwartet, dass die ersten Ultra-HD-Versionen der Sender France 2 und France 3 schon im kommenden September an den Start gehen werden. Der jüngste Vorschlag sieht vor, dass France 2 vollständig in 4K ausgestrahlt wird, wobei Sendungen in nativem UHD ausgestrahlt werden und diejenigen, die nicht in diesem Format verfügbar sind, hochskaliert werden. France 3 wiederum würde nur einen Teil der Zeit in UHD senden. Angedacht ist eine schrittweise Einführung, zunächst in den französischen Großstädten und schließlich im kommenden Jahr schließlich im gesamten Land.

Was ARD und ZDF sagen

Und in Deutschland, dem Land, in dem insbesondere die Privatsender noch immer an SD festhalten? Mit Blick auf UHD bleiben aber auch ARD und ZDF zurückhaltend, auch wenn mit der EM ein sportliches Großevent auch hierzulande gewissermaßen vor der Haustür stattfindet. Immerhin: Die ARD lässt die Hoffnung auf technischen Fortschritt aufkeimen: "Die Überlegungen und Planungen zu UHD sind derzeit im vollen Gang. Dies gilt auch für die Überlegungen und Planungen zu den Sportgroßereignissen im kommenden Jahr", erklärte eine Sprecherin des Ersten am Dienstag gegenüber DWDL.de, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

In Mainz klingt das anders. Zwar verfolge man "das Thema UHD seit mehreren Jahren", sagte ein ZDF-Sprecher. "Eine UHD HDR Ausstrahlung über lineare Übertragungswege ist derzeit noch nicht in Planung, weder für spezielle Events noch als Regelausstrahlung." Der Grund: "Die technische Infrastruktur im ZDF ist aktuell nicht in der Lage, UHD HDR für die lineare Programmverbreitung zu verarbeiten bzw. zu verbreiten. Hierfür wären erhebliche finanzielle Investitionen nötig."

Allerdings stehen in der Mediathek inzwischen zunehmend Angebote in Ultra-HD zum Abruf bereit, darunter die erfolgreichen Serien "Der Schwarm" und "Gestern waren wir noch Kinder". "Auch in diesem Jahr sind weitere On-Demand-Angebote geplant, konkrete Inhalte und Termine werden jeweils vor der Veröffentlichung bekannt gegeben", betonte der ZDF-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage weiter. Ein UHD-Livestream für die Olympischen Spiele und die Fußball-EM sei dagegen nicht geplant. "Eine stabile, qualitativ gute Übertragung ist für das ZDF gerade bei massenattraktiven Sportgroßveranstaltungen sehr wichtig. UHD-Livestreams benötigen sehr hohe Bandbreiten. Hinzu kommen weit über dem Durchschnitt liegende Spitzenabrufzahlen. Eine störungsfreie Übertragung wäre deshalb nur mit unverhältnismäßig großem finanziellem Aufwand zu garantieren."

Dabei ist das deutsche TV-Publikum längst weiter als die Sender: So soll sich der Anteil der der TV-Haushalte, die einen Ultra-HD-Fernseher besitzen, inzwischen auf rund 30 Prozent belaufen - und der mit Abstand größte Teil der neu verkauften Fernseher ist UHD-fähig. Was oft fehlt, sind die Inhalte. Kleiner Trost für Fußball-Fans: Die Deutsche Telekom hat bereits angekündigt, sämtliche Spiele der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Ultra-HD ausstrahlen zu wollen. Wer will, hat also auch in Deutschland die Möglichkeit, die Bildqualität upzugraden.