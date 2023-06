Am ersten Tag der Seriencamp Conference in Köln drehte sich vieles um das Thema europäische oder internationale Koproduktionen. Was einige Zeit mal angesichts mancher Europudding-Unfälle verschrien war, haben vor allem klassische, allen voran öffentlich-rechtliche Sender schon seit langem wieder für sich entdeckt. Doch selbst Streamingdienste, die vor einigen Jahren noch am liebsten bei ihren Produktionen sämtliche Rechte für alle Länder bis ans Ende aller Tage haben wollten, sind für solche Modelle längst offen - sei es mit Sendern im eigenen Land, sei es mit ausländischen Partnern.

Erklären lässt sich das wohl am ehesten mit Blick auf die wirtschaftlichen Umstände. Die werbefinanzierten Anbieter trifft momentan der Einbruch des Werbemarktes mit voller Wucht, die öffentlich-rechtlichen Anbieter stoßen in einem Umfeld, in der eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags kaum durchsetzbar scheint, an Grenzen und globale Streaming-Riesen sind aus der Phase raus, in der es um Wachstum um jeden Preis ging.

All das trifft zusammen mit einer Zeit, in der das Publikum von Highend-Produktionen in großer Zahl verwöhnt ist, man also beim Production Value kaum Abstriche machen kann. Koproduktionen mit anderen Sendern sind daher häufig einfach nötig, um das Budget überhaupt stemmen zu können. Um gleichzeitig das Problem zu vermeiden, dass viele Köche bekanntlich meist den Brei verderben, sei es aber nötig, dass die Führung ganz klar bei einem Land bzw. einem Sender liegt - also demjenigen, der das meiste Geld mitbringt. "Wenn wir das nicht sind, dann sitzen wir nicht am Steuer und nehmen gerne auch den Rücksitz", sagt beispielsweise Sebastian Lückel von der ARD Degeto.

Wie wichtig internationale Koproduktionen in der ARD genommen werden, sieht man auch schon daran, dass die Degeto längst nicht die einzige Stelle ist, an der man nach Partnern Ausschau hält: NDR, SWR und WDR haben sich vergangenes Jahr in der Initiative "FabFiction" zusammengetan, um Koproduktionen mit Blick auf die Mediathek zu ermöglichen. Und auch Johanna Kraus vom MDR stimmte ein, dass man auf der Suche nach Koproduktionspartnern ist - wobei man hier vor allem osteuropäische Länder im Blick hat, mit denen es bislang noch nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen ist.

Auch bei ZDFneo sucht man längst nicht nur in den naheliegendsten Ländern nach Partnerschaften. Carina Berndt nannte etwa kommende Koproduktionen mit israelischen und ukrainischen als Beispiele und kündigte an, hier weiter offen zu bleiben und ausprobieren zu wollen. Institutionalisiert hat das ZDF hingegen seit einigen Jahren die Zusammenarbeit mit France TV und der italienischen Rai in der 2017 gegründeten "European Alliance".

Entstanden sind darüber Produktionen wie "In 80 Tagen um die Welt" oder "Der Schwarm". Mit den Ergebnissen zeigten sich sowohl Morad Koufane von France TV als auch Simone Emmelius vom ZDF sehr zufrieden - doch ganz einfach war die länderübergreifende Zusammenarbeit offenbar nicht. Auch wenn alle Länder in Europa lägen, habe man doch erkennen müssen, dass es in Sachen Medienrecht oder Produktionsgewohnheiten sehr viele Unterschiede gebe, so Emmelius. Inzwischen habe man gelernt, wie man Projekte angehen müsse, die für alle drei Partner funktionieren - die Aufnahme weiterer Länder ist angesichts dessen aber nicht geplant, es werde beim "Dreierclub" bleiben. Gleichwohl sei man auch als "European Alliance" offen, bei einzelnen Projekten mit weiteren Partnern zusammenzuarbeiten.

Eine Herausforderung bleibt gleichwohl, Projekte zu finden, die in allen Koproduktionsländern gleichermaßen Anklang finden. Bei Sky etwa, das ja länderübergreifend aufgestellt ist, hat man festgestellt, dass italienische ebenso wie britische Produktionen der Sky-Gruppe in Deutschland nicht so recht einschlagen wollen, was bei den deutschen Produktionen in den beiden anderen Ländern schon viel besser funktioniere, so Tobias Rosen.

Die European Alliance hat aber nun als grundsätzliche Aufgabe, Projekte zu finden, die hier wie auch in Italien funktionieren. Bei den Genres meint man, mit Adventure oder einer Romantic Comedy auf dem richtigen Pfad zu sein, insbesondere aus Frankreich kommt auch der Wunsch nach einer Action-Serie. Und generell sind auch Produktionen, die sich mit sozialen oder politischen Themen beschäftigen, gefragt - schon, weil sie für Schlagzeilen sorgen können. Was fast von allen einhellig als kaum geeignet für internationale Koproduktionen eingeschätzt wurde, ist hingegen das Thema Comedy: "Ein Mord ist ein Mord ist ein Mord. Aber gelacht wird überall über anderes."