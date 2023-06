Das Seriencamp hat in diesem Jahr mit Köln eine neue Heimat, nichts geändert hat sich aber daran, dass Macherinnen und Macher aus Deutschland im Rahmen von "Work in Progress" einen Einblick in neue, derzeit noch in Arbeit befindliche deutsche Serienproduktionen geben. Wie vielfältig die Serienlandschaft in den letzten Jahren geworden ist, zeigt dabei schon allein der Blick auf die große Bandbreite der Auftraggeber, für die die sieben diesmal vorgestellten Projekte produziert werden: ARD, Sky, ZDFneo, Netflix, Amazon, Paramount+ und ZDF.

Am ersten von zwei "Work in Progress"-Nachmittagen standen dabei Projekte im Mittelpunkt, die nicht auf einer klassischen IP als Vorlage basieren. Den Anfang machte dabei mit der ARD-Serie "Charité" keine neue Serie, die aber mit Staffel 4 Erstaunliches wagt. Vorweg geschickt: Die von UFA Fiction produzierte Serie verbindet mit der Seriencamp Conference eine spezielle Historie: 2016 war die erste Staffel dort als "Work in Progress" vorgestellt worden. Wer hätte damals geahnt, dass diesem Projekt wenige Monate später mit 8,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der quotenstärkste Serienlaunch seit 25 Jahren gelingt.

Medizin der Zukunft, Weltuntergang, Putsch

Dafür zeigten Priefer und der deutsche Sky-Studios-Chef Tobias Rosen einen dreiminütigen Ausschnitt, der den düsteren Look und die spannungsgeladene Atmosphäre von "Helgoland 513" transportierte. Darin zu sehen: eine dystopisch heruntergekommene Hamburger Elbphilharmonie und Speicherstadt, in der ein ans Festland übergesetzter Inselbewohner Jagd auf Medizin macht. Da das echte Helgoland zu klein und zu schwierig zu erreichen ist, wurden Außenszenen auf Sylt und Amrum gedreht, vor allem aber künstliche Apokalypse im Berliner Studio erzeugt. Gegenwärtig im Schnitt, kurz vor Picture Lock der ersten beiden Episoden, werde die Serie entweder zum Jahresende oder Anfang 2024 veröffentlicht, so Rosen.

Die Beute der IP-Hunter: Von "Zeit Verbrechen" bis "Liebes Kind"

Bei "Zeit Verbrechen" - das für außerhalb Deutschlands noch einen anderen "coolen Namen" bekommen werde, der sicher nicht "Crime Time" sein werde - handelt es sich um eine Anthologie-Serie: Die vier einzelnen, je 60-minütigen Filme stehen für sich und werden auch von vier unterschiedlichen Regisseurinnen und Regisseuren realisiert: Faraz Shariat, Helene Hegemann, Mariko Minoguchi und Jan Bonny. Dabei würden für "Zeit Verbrechen" recherchierte Fälle als Grundlage für eine dann aber rein fiktionale Umsetzung dienen, auch reale Namen beispielsweise sollen demnach nicht verwendet werden - schon aus moralischen und ethischen Überlegungen, so Narjes. Auf einen Starttermin bei Paramount+ wollte sich Susanne Schildknecht nicht festlegen, wahrscheinlich wird es aber erste 2024 soweit sein. Dafür könnte danach noch mehr kommen: "Das wird hoffentlich ein Langzeit-Projekt", so Schildknecht.

"Wenn man das Buch liest, dann fühlt jeder mit einer anderen Figur mit. Bei mir war es die 10-jährige Hannah", erläutert Isabell Kleefeld, warum sie mit im Zentrum der Geschichte steht. Anders als bei manch anderem großen Projekt, bei dem sich der Autor der Buchvorlage öffentlichkeitswirksam distanziert hat, sei Romy Hausmann hier begeistert - und das, obwohl es offenbar einen signifikanten Unterschied zur Vorlage gibt, den aber zum Erhalt der Spannung bei "Work in Progress" niemand verraten wollte.

"Save me" wird zu "Maxton Hall", Zeitreisen beim ZDF

Dass man sich Abweichungen von der Vorlage schon genau überlegen muss, liegt an der ziemlich großen Anhängerschaft: "Es ist eine große Verantwortung, weil die Fanbase riesig ist. Wir wurden nach der ersten Ankündigung regelrecht überrannt von Fans", sagt Producer Valentin Debler bei "Work in Progress". Produzentin Ceylan Yildirim ordnete die Serie als "Romantic Dramedy" ein. Im Mittelpunkt steht die aus einfachen Verhältnissen stammende Ruby Bell, die durch ein Stipendium als elitäre College kam - und dort unfreiwillig Zeugin eines brisanten Geheimnisses wird, das sie mitten ins Fadenkreuz des arroganten und überprivilegierten James Beaufort rückt, der dessen Schweigen erkaufen will - was die natürlich zurückweist, was aber trotzdem nichts daran ändert, dass es zwischen beiden funkt.

Auch wenn die Charaktere jung seien, handelt es sich aus Sicht von Petra Hengge übrigens nicht um eine Serie für Teenager: "Die Charaktere sind jung, aber die Themen sprechen alle an", so Hengge. Man habe nach großem Popcorn-Entertainemnt gesucht und meint, es in dieser Produktion auch gefunden zu haben. Und eine Fortsetzung erscheint durchaus möglich: "Das hängt alles vom Publikum ab. Aber es gibt Hoffnung". Immerhin wurde ja für die erste Staffel nur Teil 1 der Trilogie verfilmt.

Kurz zur Prämisse: Ein Unternehmen bietet eine Zeitreise in die eigene Vergangenheit an, um mit dem Wissen von heute andere Entscheidungen zu treffen - allerdings ist es ein One-Way-Ticket, ab dem Zeitpunkt muss man alles nochmal neu durchleben. In Deutschland hat man sich für die Adaption der zweiten Staffel des Originals entschieden, was möglich ist, weil es sich um eine Anthologie-Serie handelt, die einzelnen Staffeln also voneinander unabhängig sind. In diesem Fall reist eine erfolgreiche Frau zurück, um den Selbstmord ihrer Tochter zu verhindern. Die Herausforderung für die beiden Autorinenn war, die Vorlage in die heutige Zeit zu übersetzen - auch wenn sie erst sechs Jahre alt ist, sei in dieser Zeit viel passiert, was sich nun in der neuen Version widerspiegeln solle. Wann die Serie zu sehen sein wird, ist noch nicht klar - allerdings wird es wohl noch etwas dauern, weil die Dreharbeiten erst Ende April begonnen haben.