Wenn Markus Heidemanns mit Köchinnen und Köchen zusammensitzt, dann entstehen mitunter nachhallende und großartige Ideen. Das war Mitte der Nuller-Jahre so, aber auch 2016. Und solche Ideen führen dann schon mal dazu, dass wahre Langläufer geboren oder frisch gemacht werden. Im August steht die 3500. Folge von "Die Küchenschlacht" an. Ein Format, das heute mehr Reichweite hat als vor fünf Jahren und schon allein deshalb eine Ausnahmeerscheinung ist. Ein Format, das erst im Juni den besten Marktanteil aller Zeiten holte und mit nicht selten um die 20 Prozent eine feste Bank im ZDF-Programm ist.

Ausgedacht und umgesetzt - binnen Tagen

Die nächste Blockproduktion der "Küchenschlacht" ist bereits für Donnerstag angesetzt. Die Sendungen von vier bis fünf Wochen werden seit jeher sehr kompakt binnen knapp einer Woche aufgezeichnet. Heidemanns präsentiert seiner Crew also die Ideen. Künftig soll "Die Küchenschlacht" nicht mehr quasi wie Live-On-Tape aussehen, sondern um zusätzliche und kommentierende O-Töne angereichert werden. "Mehr Service" würde das bieten, findet Heidemanns auch heute noch. In der Redaktion sollen die Ideen auf Anklang gestoßen sein – für den übernächsten Produktionsblock. Das aber geht Heidemanns nicht schnell genug. Nein, nein, all das müsse schon in den kommenden Tagen umgesetzt werden, gibt er vor. "Wir müssen jetzt etwas tun", habe er damals sinngemäß gesagt. Die Änderungen tragen Früchte. Wenig später laufen die ersten umgebauten Folgen und steigern sich von vorher elfeinhalb auf im Schnitt um die zwölf Prozent.



"Das ist der Vorteil: Wir sind eine eher kleine Produktionsfirma mit eigenem Studio. Da lassen sich Änderungen auch zügig umsetzen", sagt Heidemanns über das mitunter sonst durchaus schwerfällige Produktionsgeschäft. Zügige Umbauten, das musste Heidemanns übrigens auch 2020 nochmals erleben, als aus dem abendlichen Talk bei "Markus Lanz" binnen weniger Tage eine Sendung ohne Publikum wurde und Gäste plötzlich auch über den großen Screen im Studio eingebunden wurden. Ein Konzept, dass auch nach der Pandemie beibehalten wurde.



Warum "Die Küchenschlacht" inzwischen so erfolgreich ist und als eines der wenigen Daytime-Formate in deutschen Fernsehen auch an Gesamt-Reichweite hat zulegen können, will Heidemanns nicht nur an einem Punkt festmachen. Qualität spiele eine Rolle, sagt er. Aber auch der Umstand, dass man keine Skandale biete und allgemein nicht "laut" sei. "Wir zeigen, wozu Kochfans in der Lage sind." Und das mit Blick auf die Reichweiten eine ganze Menge. Schaut man auf die Reichweiten, dann hat das Format ein größeres Publikum als Primetime-Kochshows wie "The Taste" oder der Vox-Vorabendlangläufer "Das perfekte Dinner". Auch den insgesamt sehr starken ZDF-Nachmittag macht indes Bayerl für den "Küchenschlacht"-Erfolg verantwortlich. "Das komplette Programm erlebt einen großen Zuspruch. Die Sendungen stützen sich gegenseitig. Ein anderer ist: 'Die Küchenschlacht' ist eine beständige Marke geworden, die nicht mehr wegzudenken ist. Und im Koch-Genre gibt es wenige große Marken. Und in unsicheren Zeiten genau zu wissen, was man bekommt, ist viel Wert."