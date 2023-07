Ein DWDL-Interview aus dem August 2022 hat in den vergangenen Monaten einiges ins Rollen gebracht. Martin Hommel, ein Musikjournalist aus Leipzig, las das Gespräch von DWDL-Redakteur Alexander Krei mit Mira Seidel, der Programmchefin des SWR-Jugendsenders Das Ding. Die Radiomacherin stellte darin klar, dass man mit musikalischer Vielfalt niemanden richtig zufriedenstelle und kündigte einen Programmrelaunch an. "Das hat mich wirklich betroffen gemacht hat", sagt Hommel – und genau dieses DWDL-Interview war auch der Anstoß für eine Aktion, die in den vergangenen Wochen Fahrt aufnahm. "Wo ist hier der Krach?" fragt Hommel dort zusammen mit Melanie Gollin, einer Musikjournalistin aus Berlin.

Das fordert "Wo ist hier der Krach?"

Konkret fordert "Wo ist hier der Krach?" im Tagesprogramm öffentlich-rechtlicher Sender, also in der Zeit zwischen sechs und 20 Uhr, Platz für Newcomerinnen und Newcomer, eine durch Diversität bestechende Musikauswahl, eine Foussierung vor allem auf Spartenmusikstile wie Indie, Punk, Jazz, Funk, Techno, Metal, Pop, Hip-Hop, R’n’B und deren Subgenre, eine lockere Ansprechhaltung und den Verzicht auf Beiträge zu Politiik und Wirtschaft. Eine Live-Session pro Tag wäre darüber hinaus das Ziel.



"Wir müssen auch gar nicht nur von klassischen Sendern sprechen, auch reine Musikmediatheken aus öffentlich-rechtlicher Hand müssen denkbar sein – analog zur ARD Audiothek", erklärt Gollin. Feedback haben die beiden in den zurückliegenden Wochen "sehr viel" bekommen, wie sie im Gespräch mit DWDL.de berichten. "Viele wollen eigentlich gern klassisches Radio hören, finden aber kein Programm, das sie ordentlich bedient", sagt Gollin. "Der Wunsch nach Veränderung und mehr Mut im ÖR-Radio ist da, nicht nur bei uns. Wir merken aber, und das setzt uns auch ein bisschen unter Druck: Die Erwartungshaltung an uns steigt", ergänzt Hommel. Denn immer wieder tauche auch die Frage auf, was die beiden denn nun eigentlich schon erreicht hätten.