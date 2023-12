Das Jahr ist fast vorbei - es ist also höchste Zeit, noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. Wir erinnern uns an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die ihre Filme, Shows und Reportagen liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in diesem Jahr zu trauern hatten. Unvergessen etwa, wie Schauspielerin Ingrid Steeger als Teil der legendären "Klimbim"-Familie Kultstatus erlangte, wie Hans Meiser mit seiner RTL-Show eine Welle der Dailytalks im deutschen Fernsehen lostrat oder Heinz Baumann an der Seite von Evelyn Hamann in "Adelheid und ihre Mörder" den mürrischen Chef spielte.

Aber auch Dieter Stolte, der 20 Jahre lang als Intendant das ZDF lenkte, ist 2023 gestorben - ebenso wie der frühere NDR-Intendant Peter Schiwy und der SFB-Intendant Günther von Lojewski. Die Fernsehbranche trauert aber auch um Lloyd Morrisett, den Erfinder der "Sesamstraße", den "Friends"-Star Matthew Perry und Gunther Emmerlich, der gerade noch für den MDR eine Weihnachtsshow moderierte.

Bilder: Gestorben im Jahr 2023

Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Siegfried Rauch, Marie Gruber und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!