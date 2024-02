2022

Getragen wird die Serie seit jeher von den malerischen Aufnahmen von Seen und Bergen in Bayern. Sie sollen dazu dienen, dass sich die Zuschauenden zwischen den Handlungssträngen auch mal kurz "erholen" können, wie einst erklärt wurde. Malerisch gelegen ist übrigens auch das "Fürstenhof"-Motiv, das Vagener Schloss, das in Bayern an einem nie genau verratenen Ort liegt. Inzwischen wird dort aber, wohl aus Kostengründen, gar nicht mehr gedreht. In der Serie ist stattdessen der "Westflügel" des Hotels in den Fokus gerückt – die alte "Mann-Villa" auf dem Bavaria-Gelände dient hier als Hotel-Außenfassade. Aufgefallen sein dürfte es den wenigsten Fans, da das Vagener Schloss über Archivaufnahmen auch in neuen Folgen weiterhin zu sehen ist.