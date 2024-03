Aug 2015

2015 sorgte die Geschichte von Isabelle und Eliane für Furore. Erstmals thematisierte das Nachmittagsformat somit eine Liebe unter Frauen. "Da Frauen ja in der Regel keinen Bart tragen, ist ein bartstoppelfreier Kuss auch mal eine feine Sache", sagte Schauspielerin Charlotte Bohning damals in "Bild". In den weiteren Jahren verstärkte "Rote Rosen" die diverse Aufstellung des Casts, zuletzt etwa mit einer Figur, die von Transgender-Model Lucy Hellenbrecht dargestellt wurde. Mit Sarah Masuch war in Staffel 21 erstmals die Hauptrose eine Person of Color.