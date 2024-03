Jan 2015

Die Quoten zogen in Folge nur kurz an, 2014 lag die Serie schon nur noch bei rund 13 Prozent der klassisch Umworbenen. Es waren Zahlen, die allen klar machten, dass größere Not besteht. 2015 wurde somit das vielleicht größte Soap-Drama in der deutschen Fernsehgeschichte vorbereitet und gesendet. Ein Bus mit allen Tänzerinnen und Tänzern der "Steinkamp Dance Factory" hatte in der Folge vom 28. Januar 2015 in einen schweren Unfall – und es gibt nur zwei Überlebende, insgesamt starben 18 Personen, darunter auch zahlreiche Figuren des Hauptcasts.