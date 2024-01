2020

Corona



Das Coronavirus bringt geglaubte Sicherheiten auch bei den Privatsendern durcheinander. Produktionen müssen vorerst verschoben oder unterbrochen werden, um Vorkehrungen am Set zu treffen. Bei den RTL-Dailys wird in der Folge monatelang nicht mehr geküsst - das geht erst wieder, als sich Schauspieler zuvor in Quarantäne begeben. Unterdessen werden viele spontan erdachte Corona-Programme gestartet - und meist genauso schnell wieder beendet. Auf der Business-Seite wird mit den Produktionsfirmen und der Politik über Corona-Ausfallhilfen verhandelt.



Leonine verkauft Tele 5



Nachdem Fred Kogel aus der Masse der Tele München Gruppe den neuen Medienkonzern Leonine schuf, war von Beginn an unklar, was aus dem Spartensender Tele 5 werden sollte, der nicht so recht ins Portfolio passte. 2020 entscheidet man sich für einen Verkauf an WarnerBros. Discovery, das so endgültig zur neuen Nummer drei bei den privaten TV-Vermarktern aufsteigt. Langzeit-Senderchef Kai Blasberg verlässt Tele 5 - und mit ihm gezwungenermaßen eine große Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.