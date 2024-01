© André Schubert André Schubert

© Silvio Guiman Nils Trümpener

"Mit der strategischen Partnerschaft und der damit verbundenen Unterstützung durch Amazon Freevee wurde die Fortführung des beliebten Formats erst möglich sowie die Qualität, Sicherheit und der Umfang der Show erhöht. Zum Beispiel wurde das Sicherheitsniveau durch das Produktionsteam und Macher der Show objektiv im Vergleich zu vorangegangenen Staffeln stark erhöht und professionalisiert." Gleichzeitig sei und bleibe "7 vs. Wild" eine "authentische Survival Herausforderung mit der Notwendigkeit zu improvisieren und einem gewissen Restrisiko."

Skalierung ist ein gutes Stichwort. Nicht ohne Plan hatte Schubert beim Format zugeschlagen – weil er jenes Potential erkannte, das Trümpener so zusammenfasst: "In Staffel eins haben wir eine Gruppe von Kumpels und Freunden aus einer bestimmten Bushcraft/Outdoor -Bubble vor und hinter der Kamera gesehen. Das hat wegen der hohen Authentizität enorm gut funktioniert. In der YouTube-Welt ist der Trust das höchste Gut. In Staffel zwei wurde es schon größer. Die Produktion ist dann von Jetzt auf gleich – auch dank zahlreicher Reaction-Videos – förmlich explodiert. Der Erfolg ist aber natürlich gewachsen." In Staffel drei habe man es dann geschafft, "diese wertvolle Community" auf eine ganz andere Plattform zu bekommen. Der kostenlose Amazon-Streamer Freevee zeigte die Episoden einige Wochen vorab – noch vor dem eigenen YouTube-Kanal.

© Calivision Network Am Set der dritten Staffel von '7 vs. Wild'.

© Amazon/Thorsten Jochim Christian Höweler

Erstes Interesse an "7 vs. Wild" aus dem Ausland

Zu den Freevee-Zahlen kommen auf YouTube inzwischen rund 40 Millionen Abrufe. Gründe für den großen Erfolg gibt es einige. Schubert sagt: "Wir sind ein Event-Programm, in dem Promis und Creators in ein echtes Abenteuer gehen. Und wenn sie sich nicht gut vorbereiten, sehen sie bei uns schlecht aus. Wie bei 'Let´s Dance'." Formate, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, "Naked Survival" oder "Alone" etwa, würden indes mit ihren vielen Folgen ein Grundrauschen erzeugen. Dass nun etwa RTL+ eine deutsche "Alone"-Version vorbereitet und ab Anfang Februar zeigt, sorgt Schubert nicht. "Mit den Zahlen, die wir haben, müssen wir uns keine Sorgen machen. 'Alone' ist ein anderes Format. 'Alone' gab es vor '7 vs. Wild' – wahrscheinlich war 'Alone' damals auch eine Art Inspiration, entstanden ist bei uns durch die Weiterentwicklung aber etwas sehr Eigenes, was es sonst gar nicht gibt."

© Calivision Network Teilnehmer der dritten Staffel: "Die Naturensöhne" Gerrit Rösel und Andreas „Andy“ Schulze

Dieses Rezept wollen wir auf andere Formate anwenden. Diese haben nichts mit '7 vs. Wild' zu tun – aber aktuell sind wir dran, ein weibliches Pendant zu kreieren. André Schubert



"Wir haben unserem Partner Freevee nicht nur Content geliefert, sondern auch eine große Fanbase. Das kann man nur bei uns haben", behauptet zumindest Schubert sehr selbstbewusst und ergänzt: "Dieses Rezept wollen wir auf andere Formate anwenden. Diese haben nichts mit '7 vs. Wild' zu tun – aber aktuell sind wir dran, ein weibliches Pendant zu kreieren." Und auch an den YouTube-Kanal von "7 vs. Wild" denkt der Unternehmer – rund eine Million Personen folgen ihm. Natürlich überlege man, was in den neun Monaten, in denen '7 vs. Wild' nicht ausgewertet werde, dort passieren könne. "Es ist verlockend, dieser Community da ein zusätzliches Format anzubieten. Wir haben einen Vorteil: Wir sind als Produzenten bestens informiert – wir haben gigantische Daten – und haben alle Sinne bei der Community", sagt Schubert.