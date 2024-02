"Das ist die Gretchenfrage des Fernsehmachens, die uns jeden Tag bei jedem bewährten Programm beschäftigt“, sagt der neue ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. Es geht vor dem Start der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum“ am Donnerstag um die Frage, wie viel Veränderung ein Format verträgt, das so wichtig ist für den Sender. Schon unter normalen Umständen ist „GNTM“ eine wichtige Säule im ProSieben-Programm, bei einem weiterhin „herausfordernden Konjunkturumfeld“ - wie es der ProSiebenSat.1-Finanzvorstand Martin Mildner gerade genannt hat - kommt einem solchen Flaggschiff eine nochmal größere Bedeutung im Publikums- wie Werbemarkt zu.

Eine von Storytelling geprägte Reality-Show bekommt neue Dynamiken, wenn Frauen und Männer antreten. Produktionstechnisch aufregend für das Team von Redseven Entertainment. Doch Fans eines so etablierten Formats kennen und lieben die Struktur des Wettbewerbs; einzelne Elemente wie das Umstyling sind fast heilig. Der Drang der Weiterentwicklung und Veränderung trifft auf die Erwartungen der Fangemeinde. Hiller setzt bei den jetzigen Formatänderungen ganz auf die Gastgeberin: „Mit Heidi Klum bietet ‚GNTM‘ einen großen Vertrauensanker für die Zuschauerinnen und Zuschauer.“

"Die Anforderungen an weibliche und männliche Models sind in der realen Fashionwelt noch immer sehr unterschiedlich"

Elisabeth Sofeso, Reality-ChefinSat.1, ProSieben und Joyn

„Die Anforderungen an weibliche und männliche Models sind in der realen Fashionwelt noch immer sehr unterschiedlich“, erklärt Reality-Chefin Sofeso. „Darüber hinaus haben wir bei der Auswahl der Gastjurorinnen und Gastjuroren darauf geachtet, dass sie Erfahrung mit weiblichen und männlichen Models haben und deshalb Leistungen gut bewerten können. Ich freue mich besonders auf den Designer Kévin Germanier, die Mode-Legende Jean Paul Gaultier und auf Schauspielerin Joan Collins.“

Erneut Neuland für ein importiertes TV-Format

Oft wird in der Branche über die Eigenleistung bei Formatadaptionen diskutiert. Langlaufende Formate, noch dazu importiert - sie werden manchmal kreativ geringgeschätzt. Das schüttelt man spätestens jetzt ab. Die 19. Staffel von „GNTM“ bedeutet für Redseven Entertainment wie ProSieben mehr Freiheiten - aber auch mehr Verantwortung. Elisabeth Sofeso ist zuversichtlich: „Vom ersten Tag der Bewerbungsphase an war klar: Die Einladung an alle war die richtige Entscheidung. Viele Männer haben offensichtlich schon länger darauf gewartet, sich bewerben zu können. Unsere Erwartungen wurden deshalb sehr übertroffen - sowohl hinsichtlich der Zahl und - das ist wichtiger - im Hinblick auf das Model-Potential.“

Auch Jobst Benthues war nach den Castings bereits überrascht insbesondere von der Bandbreite der Männer, die sich bewarben. Doch das ist allenfalls die Grundvoraussetzung. Was erwartet die Fans über die Staffel hinweg bei der persönlichen Reise der Heldinnen - und jetzt auch Helden? „Natürlich hat die Show jetzt eine andere Spannung“, sagt Elisabeth Sofeso. „Es gibt viele Dinge zu sehen und zu erleben, die es vorher nicht gab. Die Frauen motivieren, stärken und trösten die Männer auf ihrer ‚GNTM‘-Reise - und umgekehrt. Dabei entstehen Freundschaften, die nicht an Konkurrenzkampf scheitern.“

"Es ergeben sich Konstellationen und Geschichten, die es in 18 Staffeln vorher nicht geben konnte"

Elisabeth Sofeso

Und wie schlagen sich die Herren? Nicht wortwörtlich zumindest. Sofeso: „Die männlichen Models überraschen mit einer großen Offenheit, Emotionalität und Leichtigkeit. Es ergeben sich Konstellationen und Geschichten, die es in 18 Staffeln vorher nicht geben konnte. Und ja: Es gibt auch Männertränen.“ Wenn schöne Frauen auf schöne Männer treffen, stellt sich im Genre Reality-TV natürlich direkt eine weitere Frage: Welche Rolle spielt die Liebe? "Natürlich wird auch geflirtet“, sagt Elisabeth Sofeso, gibt aber dann gleich Entwarnung. Der Kern des Formats ändert sich nicht. „Das spielt keine zu große Rolle. Bei ‚GNTM‘ geht es weiter ums Modeln, um Fashion und Lifestyle. Jetzt aber auch aus einer neuen Perspektive.“

Zwei Wettbewerbe und ein diverserer Cast, der unterschiedliche Betreuung braucht - was war das anstrengendste an der Staffel? "Logistisch ist die Show für die Produktion deutlich komplexer geworden. Noch komplexer, als ich es mir vorgestellt habe."Im Werbemarkt sei die Weiterentwicklung des Formats sehr begrüßt worden. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller spricht von sehr guten Reaktionen: „‚GNTM’ ist für unsere Kunden eine Marke, auf du sie sehr setzen. Linear auf ProSieben und digital auf Joyn." Beim Streamingdienst wird noch eine weitere Dimension von "GNTM für alle" realisiert: Angeboten werden zwei zusätzliche Streams, einmal mit Gebärdensprache und einer mit Audiodeskription.

Ob das Publikum überzeugt ist vom neuen "GNTM", zeigt sich ab Donnerstagabend in den kommenden Wochen. „Germany’s Next Topmodel“ ist nach „Die Bachelors“ schon die zweite langlaufende Programmmarke in diesem Jahr mit größeren Format-Veränderungen. Die Neugier der Branche ist der neuen Staffel von Heidi Klums Modelsuche deshalb gewisss. In risikoaversen Zeiten hält man lieber an bestehenden Formaten fest als mit neuen Ideen bei null anzufangen. Wie sehr sich bestehende Formate verändern müssen bzw. dürfen, wird 2024 deshalb zu einer zentralen Frage im immer härteren Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Publikums.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 15. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben und ist on demand auch bei Joyn abrufbar