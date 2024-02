Es sei ein bisschen "wie nach Hause kommen", sagt Kommentator Frank Buschmann als er in der ersten für RTL umgesetzten Ausgabe von "Schlag den Besten" die Bühne betritt. Buschmann ist auch heute noch bestens in Erinnerung als "Schlag den Raab"-Stimme, die er zu jenen Zeiten war, als die Brainpool-Produktion ihre vielleicht besten Zeiten erlebte und ProSieben bis zu 35 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bescherte. Nach 55 Ausgaben in zehn Staffeln war letztlich Schluss – der TV-Rente von Stefan Raab wegen. Während ProSieben inzwischen auf "Schlag den Star" als Samstagabend-Live-Event setzt, weht der Wind der prägenden Spielshow nun erstmals auch bei RTL.

© RTL / Steffen Z. Wolff Auch etwas veränderte Dekoelemente täuschen nicht darüber hinweg: "Schlag den Besten" entsteht im "Schlag den Star"-Studio.

Nur durch die Aufzeichnungen an aufeinanderfolgenden Tagen konnten wir also gewährleisten, dass wir unseren Wunsch-Cast an vier Samstagen hintereinander on air bekommen. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner

Für die "Schlag den Besten"-Produktion hätten die 41 Promis extra mehrere Tage hintereinander geblockt. "Nur durch die Aufzeichnungen an aufeinanderfolgenden Tagen konnten wir also gewährleisten, dass wir unseren Wunsch-Cast an vier Samstagen hintereinander on air bekommen", sagt Küttner. Ohnehin ist die Auswahl der Teilnehmenden eine Kunst für sich. Das weiß Produzent Brainpool nicht zuletzt durch die jahrelange Erfahrung bei "Schlag den Star", wo es noch mehr darauf ankommt, die richtige Mischung aus Promis zu finden. "Bei der redaktionellen Auswahl der 41 Kandidatinnen und Kandidaten kam es darauf an, dass diese einen überaus starken Wettkampfgedanken in sich tragen. Jede und jeder sollte dem Titel 'Schlag den Besten' gerecht werden können", erklärte eine Sprecherin der Produktionsfirma.



Ganz ohne Risiko bleibt die Programmierung aber nicht. Schon zuletzt verschoben sich Grenzen. Als "Schlag den Raab" startete, setzten Raab und ProSieben bewusst auf eine geringe Schlagzahl. Mit sechs Live-Folgen pro Jahr blieb die Show – ähnlich wie früher "Wetten, dass..?" ein echtes Event. Mit dem später dann zunächst ebenfalls wöchentlich programmierten "Schlag den Star" (das in den ersten Staffeln ebenfalls aufgezeichnet war) kamen zu Beginn jährlich vier Folgen des ähnlichen Programms hinzu.

© RTL / Steffen Z. Wolff Auch "Blamieren oder Kassieren", inzwischen ja selbst ein RTL-Format, ist Bestandteil von "Schlag den Besten"

Markus Küttner sieht das gelassen. Gegenüber DWDL.de sagt er, dass man nicht darauf schaue, wie die Konkurrenz ihre Shows programmiere. "Unser Spielkonzept sieht vor, dass am Ende der vierten Show der Beste von 41 Promis feststeht, der im Übrigen obendrein noch den Jackpot von 100.000 Euro gewinnt. Um die Zuschauer optimal an dieser spannenden Heldenreise teilhaben zu lassen, muss man die Show an vier Samstagen hintereinander zeigen und eben nicht übers Jahr verteilen. "

Zudem zeigt sich Küttner überzeugt davon, "dass starke Marken autark funktionieren und die Zuschauer gar nicht so sehr hinterfragen, ob die Show nun bei RTL oder einem anderen Sender läuft." Zudem würden die vielen RTL-Gesichter, zu denen in den in den weiteren Ausgaben unter anderem auch Katja Burkard, Jorge González, Jana Wosnitza, Jörn Schlönvoigt oder Filip Pavlovic zählen, der Show "den RTL-Stempel" aufdrücken.



Und auch bei Brainpool wird man nicht müde zu betonen, wie sehr die beiden Formate sich doch etwa in Hinblick auf die Wettkampfebene unterscheiden würden. "Bei 'Schlag den Star' treten zwei Kontrahentinnen oder Kontrahenten gegeneinander an, über mehrere Stunden und liefern sich ein 1:1 Duell, das den ganzen Abend füllt. 'Schlag den Besten' beinhaltet einzelne Duelle unter mehreren Spielern – der Sieger des Spiels darf sich seinen Gegner aussuchen", heißt es vom Produktionshaus. Und dennoch: Bei RTL weht nun in den kommenden Wochen deutliches ProSieben-Show-Flair durch die Primetime.

"Schlag den Besten", ab dem 24. Februar vier Mal samstags um 20:15 Uhr bei RTL - und vorab bei RTL+.