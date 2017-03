YouTube-Boykott weitet sich aus, neue Mediaplus-Chefin

Immer mehr Werbekunden und Media-Agenturen gehen auf Distanz zu YouTube, weil sie nicht neben IS- oder Ku-Klux-Klan-Propaganda stehen wollen. Außerdem: Mediaplus muss ohne Matthias Brüll auskommen, befördert dafür Barbara Evans. Ströer hat zwei CEOs.



© YouTube



© Mediaplus



© Ströer

Erhöhung der Dividende um annähernd 60 Prozent von 0,70 Euro auf 1,10 Euro pro Aktie vorschlagen", so Co-CEO Udo Müller.





© Euronews Myriam Vergne wird zum 3. April Vice President Sales der Euronews Group für die Regionen EMEA und Lateinamerika. Von Paris aus führt die gebürtige Schweizerin dann auch die Euronews-Verkaufsbüros in Berlin, London und Dubai. Sie berichtet an Carolyn Gibson, Chief Revenue Officer des paneuropäischen Nachrichtensenders. Seit 2004 war Vergne bei der Economist Group tätig, zuletzt als Sales Director. Im Februar war bekannt geworden, dass der US-Sender NBC bei Euronews einsteigen will ( Um unsere Aktionärinnen und Aktionäre an dem Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen, werden wir auf der Hauptversammlung einevon 0,70 Euro auf 1,10 Euro pro Aktie vorschlagen", so Co-CEO Udo Müller.wird zum 3. April. Von Paris aus führt die gebürtige Schweizerin dann auch die Euronews-Verkaufsbüros in Berlin, London und Dubai. Sie berichtet an Carolyn Gibson, Chief Revenue Officer des paneuropäischen Nachrichtensenders. Seit 2004 war Vergne bei dertätig, zuletzt als Sales Director. Im Februar war bekannt geworden, dass der US-Sender NBC bei Euronews einsteigen will ( DWDL.de berichtete ).

Der großezieht immer weitere Kreise. Nachdem zunächst in Großbritannienihre Spots und Banner von Googles Videoplattform abgezogen hatten, folgen nun auch große US-Werbungtreibende wie. "Vernünftig, angemessen und berechtigt", nannte der US-Werbekundenverband ANA (Association of National Advertisers) diesen Schritt in einem öffentlichen Statement. Stein des Anstoßes ist auf beiden Seiten des Atlantiks die Tatsache, dass YouTube dieausspielt, die etwa den IS oder den Ku Klux Klan unterstützen. Laut "Adweek" sind in den vergangenen zwei Wochen mindestens 250 Google- und YouTube-Kunden dem Boykott gefolgt.vermochte die Werbeindustrie keineswegs zu beruhigen, als er Ende voriger Woche in einem Interview mit Fox Business eingestand, sein Unternehmen könne. Auch im deutschen Markt wird die Kritik daran lauter. So zitiert "W&V" den Digital-Geschäftsführer von Publicis Media, Lothar Prison, mit den Worten, man verlange von allen Marktpartnern, "dass sie höchsten Ansprüchen an Markensicherheit genügen., so dass wir derzeit überprüfen, wie wir künftig zusammenarbeiten."Offenbar wollen Media-Agenturen und Werbekunden den Skandal nun gezielt nutzen, um Google endlichabzuringen. "Wenn wir unserekönnen, dann können wir auch Besorgnis erregende Inhalte aufspüren und die Ausspielung der Werbung entsprechend blocken", zitiert "Recode" John Montgomery, den globalen Brand-Saftey-Verantwortlichen von GroupM. Google habe, so Joe Barone, Managing Partner Digital Operations der GroupM. Meint Google es weiter ernst mit seinem Vorhaben, dem TV-Markt Budgets für Markenkampagnen wegzuschnappen, dann muss der Riese aus dem Silicon Valley wohl mehr als nur ein paar kosmetische Veränderungen bei YouTube vornehmen.Eigentlich sollte, im Laufe dieses Jahreswechseln ( DWDL.de berichtete ). Doch daraus wird nun nichts. Das Media-Netzwerk des WPP-Konzerns wollte Brüllund hat ihn dem Vernehmen nach inzwischen überzeugt, eine neue Aufgabe innerhalb der alten Gruppe zu übernehmen. Stattdessen sorgt Mediaplus für Führungszuwachs aus den eigenen Reihen:, Geschäftsführerin der Forschungstochter Facit Research, wird zum 1. Maider Media-Agenturgruppe. Sie übernimmt die Position von Thomas Bathelt, der zur Schwesteragentur Planus nach Köln wechselt. Evans ist seit 2007 in der Serviceplan-Gruppe tätig und hat dort u.a. das Haus der Forschung innerhalb der Mediaplus-Gruppe aufgebaut. Zuvor arbeitete sie sechs Jahre im internationalen Marketing der Allianz AG. Unterdessen vermeldet Mediaplus weiteren: Nach den beiden jüngsten Beteiligungen – Alma Mediaplus in Spanien und Mediaplus Group Russia in Russland – sei die Gruppe jetzt mit insgesamtaktiv.hat ab sofort eine, seit 2012 COO des Vermarktungskonzerns, ist vom Aufsichtsrat zumbefördert worden. Der langjährige Mediacom-Manager führe "bereits heute das Unternehmen operativ und ist damit jetzt auch formal gesamtheitlich in der Verantwortung", so Ströer-Gründer und -Mehrheitsgesellschafter Müller. Zudem bestätigte der Konzern die bereits im Februar kommunizierten vorläufigen Zahlen fürs Geschäftsjahr 2016: Der, das bereinigte Jahresergebnis um 46 Prozent auf 156 Millionen Euro. "