GroupM investiert in Inhalte, ZDF vermeldet Werbe-Plus

Mit der Motion Content Group startet Media-Riese GroupM eine neue Tochter, die Premium-Inhalte finanzieren, produzieren und vertreiben soll. Außerdem: Das ZDF Werbefernsehen erzielt sein bestes Ergebnis seit 15 Jahren. AdAudience hat eine neue Chefin.



23.05.2017 - 11:43 Uhr von Torsten Zarges 23.05.2017 - 11:43 Uhr



Da entsteht ein neuer Content-Gigant:, die weltgrößte Media-Agentur-Holding, hat eine Tochter namenseröffnet. Das Unternehmen soll sich umkümmern und so der "ständig wachsenden Marktnachfrage nach neuen Wirtschaftsmodellen für Premium-Inhalte im Unterhaltungs- und Medienmarkt" gerecht werden. Laut Ankündigung soll Motion mit Spitzentalenten und weltweit führenden Herstellern und Distributoren zusammenarbeiten und dort investieren, um. Alle bisherigen Investitionen und Aktivitäten der GroupM und ihres Mutterkonzerns WPP im Geschäftsfeld Content werden unter dem Dach von Motion konsolidiert. Dazu zählen auch die strategischen Investitionen in Firmen wie("24", "Empire"),("Django Unchained", "The King's Speech") oder("House of Cards")., bisher Leiter von GroupM Entertainment, wird, die ihre beiden Hauptsitze in London und Los Angeles hat und zum Start in 26 Ländern tätig ist.werden in das neue Unternehmen eingegliedert. Die bislang dort finanzierten Inhalte werden über Partnerschaften mit rund 100 Produzenten und rund 20 Distributoren weltweit vertrieben. Motion investiert künftig seine eigenen Mittel in Content-Geschäfte und Partnerschaften und soll damit einschaffen. Das erklärte Ziel: "voranzutreiben". "Wir haben immer unsere globale Größe und Reichweite nutzen können, um innovative Ansätze zu identifizieren, die das Medien-Ökosystem für Werbetreibende und Medienpartner gleichermaßen stärken", so GroupM-CEO Kelly Clark. "Motion steht für das große Engagement von GroupM für den weiteren Ausbau dieser Bestrebungen."Seineverkündet dasfürs Geschäftsjahr 2016. "Mit einemim Vergleich zum Jahr 2015 konnte das ZDF Werbefernsehen in 2016 ein herausragendes Ergebnis erzielen", sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Strauch. Selbst bereinigt um diehabe das Wachstum noch mehr als das Doppelte des Marktdurchschnitts betragen. Im Vergleich zum Supersportjahr 2006 mit der Fußball-WM in Deutschland weist man Mehreinnahmen von einem Drittel aus. Strauch sieht in dem Ergebnis einen "Vertrauensbeweis der Kunden in Qualität und Zuverlässigkeit des ZDF-Programms und die Vermarktung durch das ZDF Werbefernsehen". Das ZDF seigewesen.Einhat derweil derin seiner 2016er Bilanz vermeldet. Der Gesamtumsatz kommerzieller Kommunikation in Deutschland lag demnach bei rund 45 Milliarden Euro – davonund 19 Milliarden in anderen Formen der Kommunikation. Von den Investitionen entfallen mehr als. Die positive Entwicklung spiegelt sich in der Stimmung der Werbewirtschaft wider: In der halbjährlichen Trendumfrage unter den 42 ZAW-Mitgliedern liegt der Stimmungsindikator zur aktuellen Lage in diesem Frühjahr bei 5,2 – auf einer Skala von 1 (bedrohlich) bis 8 (ausgezeichnet). In den vergangenen zehn Jahre gab es nur 2013 einen ebenso guten Wert. Allerdings mahnt ZAW-Präsident Andreas F. Schubert im Hinblick auf die politischen Positionen der Parteien: "Immer ging es um Restriktionen, nie um Liberalisierung. Von dieserabzurücken, ist der. Eine Regulierung von Märkten und Marktkommunikation im Verbotsmodus stärkt weder Wohlstand und Wachstum noch Innovationen.", das Targeting-Joint-Venture von Axel Springer, Burda, Gruner + Jahr, IP Deutschland, iq digital und SevenOne Media, hat einehat den Job von Stefan Krötz übernommen, der im Sommer eine neue berufliche Herausforderung annehmen will. Arendt hat die Positionierung von AdAudience als Anbieter von Data Driven Advertising bereits seit 2012 als Director Marketing mitgestaltet. Zuvor war sie sieben Jahre beim ProSiebenSat.1-Vermarkter SevenOne, zuletzt als Unit Director Product Marketing Video. Unterstützt wird sie ab sofort von, der zumaufsteigt. Er steht seit 2013 in Diensten von AdAudience und war bisher Director AdTechnology.Wenn's schnell gehen soll: Mit dem "" hat Tageszeitungsvermarkterein neues Werbeprodukt im Angebot, daskann. Liegen Anzeigenauftrag und Druckunterlagen bis 9 Uhr morgens vor, erscheint die Anzeige in der Ausgabe des Folgetags – ohne Formatbeschränkung und regional ausgesteuert nach den Wünschen des Werbekunden. Bei nationaler Maximalbelegung können über die Printausgaben der Score-Media-Partner runderreicht werden. Das Format eignet sich laut Score besonders fürbei Rückrufaktionen oder Ad-hoc-Anlässen, Gratulationen sowie zur kurzfristigen Steigerung der Bekanntheit oder des Abverkaufs.