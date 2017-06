CNN setzt auf Big Data, PwC legt Negativ-Prognose vor

© CNN

Die Vermarktungseinheit von CNN International baut eine eigene Abteilung für Daten und künstliche Intelligenz auf. Außerdem: PwC prognostiziert fallende Zahlen fürs weltweite Werbewachstum. Carat gewinnt europaweiten Media-Etat von Amplifon.



13.06.2017 - 12:02 Uhr von Torsten Zarges



Dass Big Data auch in der Werbevermarktung eine immer größere Rolle spielt, ist keine Überraschung mehr. Nun macht auch(CNNIC), die Vermarktungseinheit des Nachrichtensenders, ernst in Sachen. Diese Disziplinen werden in einergebündelt. Werbekunden sollen so die Möglichkeit bekommen, mit CNN für überregionale TV- und Digitalkampagnen plattformunabhängig zusammenzuarbeiten. Kernaufgaben der Abteilung sind laut CNN die vorausschauende Analyse der Zuschaueraufteilung und des Engagements; der Einsatz von AI, um den; Partnerschaften und Systemintegration zwischen CNNIC und Marken, Technologieunternehmen und Universitäten; sowie die Entwicklung einersoll.CNN International will den Informationsgewinn bezüglich des Nutzerverhaltens künftig zur Basis für Entscheidungen auf strategischer, inhaltlicher und kommerzieller Ebene machen. Leiter der Abteilung "Audiences and Data" ist, der vonkommt und dort zuletzt Chief Technology Officer of Big/Fast Data and Analytics EMEA war. Sears berichtet an. "35 Jahre lang hat sich der überregionale TV-Markt auf abfragebasierte Umfragen, die Bekanntheit der Marke und smarte Kampagnen verlassen", so Rani Raad. "Die 'Audiences and Data'-Abteilung unter Mark Sears' Leitung ist der nächste Schritt in der Transformation von CNNIC, Data in den Mittelpunkt zu stellen. Für unsere Klienten bringt das einen genaueren Einblick in die Planung, Durchführung und das Reporting von plattformübergreifenden Kampagnen mit sich." Sear nennt seine Big-Data-Mission "eine".sagt(PwC) voraus. Für ihren jüngsten "" haben die Unternehmensberater Branchendaten aus 54 Ländern unter die Lupe genommen. Demnach wird das weltweiteabsinken. Je nach Mediengattung geht die Entwicklung schneller oder langsamer voran: Zeitungsverlage haben laut der Studie im vorigen Jahr erstmals mehr mit dem Verkauf von Zeitungen als mit Anzeigen verdient. Werner Ballhaus, Bereichsleiter Medien bei PwC in Deutschland, verweist darauf, dass "". Auch bei der Digitalwerbung geht PwC künftig nur noch von knapp 6 Prozent jährlichem Wachstum aus. "Unterm Strich steht die Erkenntnis, dass das Internet den klassischen Medien endgültig den Rang abläuft – was auch dadurch deutlich wird, dass mit Online-Anzeigen inzwischen mehr Geld umgesetzt wird als mit klassischer TV-Werbung", so Ballhaus. Wer sein Geschäftsmodell nur halbherzig digitalisiere, werde in den kommenden Jahren den Anschluss verlieren.hat den, gewonnen. Die Tochter des Dentsu Aegis Network konnte sich im Pitch gegen acht internationale Mitbewerber durchsetzen, darunter im Finale auch gegen Local Planet, GroupM und Omnicom. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die starke europaweite Präsenz des 1950 in Italien gegründeten Unternehmens und seiner Marken weiter auszubauen. Carat setzt dabei nach eigenen Angaben sowohl auf einefür die jeweiligen Märkte als auch auf eine zielgerichtete Kommunikation und Marketinginitiativen in den einzelnen europäischen Märkten außer Ungarn und Polen. Die Betreuung der Märkte erfolgt lokal in enger Kooperation mit dem italienischen Carat-Team, das Amplifon zentral unterstützt. In Deutschland zeichnet das, dem Performance-Marketing-Spezialisten des Dentsu Aegis Network, verantwortlich.Dashatgeholt:ist dort seit dem 1. Juni tätig. Die 27-Jährige steht seit Anfang 2016 in Diensten des ZDF Werbefernsehens und arbeitete dort. Zuvor war sie bei der ZDF-Tochter MPEG für die Entwicklung von Mainzelmännchen-Produkten für den ZDF-Shop und die Betreuung des Online-Shops zuständig.