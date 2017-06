Snap trumpft in Cannes auf, OWM hält TV-Standpauke

© DWDL

Bei den Cannes Lions stellt Snap neue Angebote für Werbekunden und einen dicken Inhalte-Deal mit Time Warner vor. Verizon präsentiert seine neue Tochter Oath, die AOL und Yahoo zusammenführt. Die OWM zeigt sich besorgt über die Entwicklung des Free-TV.



20.06.2017 - 11:14 Uhr von Torsten Zarges , Cannes20.06.2017 - 11:14 Uhr



Zusammen mit rundist auch das Medienmagazin DWDL.de in diesen Tagen an der Côte d'Azur beim, dem. Weil die traditionsreiche Mega-Veranstaltung noch immer wächst, Cannes an seine Kapazitätsgrenzen kommt und weil längst nicht jeder Besucher einen offiziellen Festivalpass kauft, greift Veranstalter Ascential dieses Jahr zu ungewohnten Mitteln: Wer tagsüber eines der fünf Top-Hotels an der Croisette betreten will, braucht entweder eine Lions-Akkreditierung oder eine Online-Vorabreservierung. Teile des Yachthafens sind abgesperrt; wer dort seine Kunden bewirten und bespaßen will, muss zuvor einen Yachtpass für 25.000 Euro erwerben. Für diewurden diesmalregistriert. Allein mit den Einreichgebühren hatte Ascential voriges Jahr 23 Millionen Euro umgesetzt.Nicht zu übersehen vor dem Palais des Festivals ist – dank seines knallgelben Riesenrads –. Nachdem eine Reiheim US-Markt getestet wurden, nutztdie Cannes Lions, um das erweiterte Angebot auch in Europa auszurollen. Im neuenfallen Mindestinvestitionen weg, so dass auch kleine Kunde für vergleichsweise wenig Geld buchen können. Die Einführung des "" erinnert an eine entsprechende Lösung von Facebook – aber warum sollte zur Abwechslung nicht auch mal in umgekehrter Richtung geklaut werden? Snap lädt ausgewählte Agenturen, Dienstleister und Vermarkter ein, stattet sie mit umfassenden Coachings und Erklärungen aus sowie mit einem exklusiven Dashboard, das dieermöglicht.Im Juli soll der "" folgen, eine ziemlich simple Videobearbeitungssoftware zur Erstellung von Werbemitteln Marke Eigenbau. Um auf der inhaltlichen Seite gerüstet zu sein, hat Snap einenabgeschlossen. Der US-Medienkonzern wird zunächst zehn Shows produzieren, die exklusiv über Snapchat verbreitet werden, darunter auch. Die Werbeeinnahmen sollen brüderlich geteilt werden. In Deutschland hat Snapchat laut jüngsten Daten von App Annie, von denen rund 45 Prozent nicht über Facebook erreicht werden können.Ihren ersten Marktauftritt nach der abgeschlossenen Übernahme von Yahoo hat in Cannes die. Unter dieser B2B-Marke schließt der US-Mobilfunkkonzern diezusammen. Dazu gehören auch populäre Medienmarken wie "HuffPost" oder "TechCrunch"., hatte ehrgeizige Ziele zu verkünden: Bis zum Jahr 2020 will er die Nutzerzahl seiner Angebote von derzeitund eine Umsatzgröße zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar erreichen. Im Mittelpunkt steht dabei der globale Ausbau von Plattformen und Marken. "Die USA stellen nur 4 Prozent der Weltbevölkerung", so Armstrong, "und wir haben definitiv keine 4-Prozent-Strategie." In Abgrenzung zu Facebook oder Google sieht er das Markenportfolio von Oath als "". Bei den insgesamt über 50 Einzelmarken aus AOL- und Yahoo-Beständen wird es in den nächsten Monaten vermutlich noch zu der einen oder anderen Konsolidierung kommen.Aufsetzt die Time-Warner-Fernsehtochter. Zu diesem Zweck soll das hauseigene Tool "" weltweit für Werbekunden zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um eine Social-Media-Anwendung, diekombiniert. Durch Social Advertising werden Daten von 750 Millionen Followern ausgewertet, die es Turner dann ermöglichen, Branded Content auf seinen rund 100 Social-Media-Accounts gezielt einzustreuen. Dabei werden den Kundengarantiert. Das "Launchpad" war 2016 von Turner Ignite in den USA eingeführt worden und fand bisher bei rund 160 Kooperationen Anwendung, etwa in Branded-Content-Kampagnen von CNN International Commercial auf der Videoplattform "Great Big Story". "Branded Content gezielt zu streuen, wird zunehmend wichtiger, da die meisten Medienunternehmen selbst Ressourcen für Branded Content haben", so Rani Raad, President CNN International Commercial. "Launchpad ist ein weiteres Tool, um Daten für uns zu nutzen. Klienten können wirkungsvolle Nachrichten im Social Web und über die Kanäle von CNN und Turner vermitteln. Nicht nur ermöglichen die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse einen besseren inhaltlichen Ansatz, sondern geben dem Klienten auch die."Einige deutsche Cannes-Lions-Besucher werden am Mittwoch frühzeitig abreisen, um dienicht zu verpassen. In deren Vorfeld hat sich dieGehör verschafft und auf "" hingewiesen. Laut OWM befinden sich die, die Attraktivität der Werbeblöcke lässt kontinuierlich nach, während die Kosten der werbenden Unternehmen für die Umsetzung von Kampagnen deutlich steigen. "TV ist heute noch das zentrale Medium bei allen wichtigen Kampagnen", so OWM-Geschäftsführer Joachim Schütz. "Umso wichtiger ist und bleibt ein faires Preis-Leistungsverhältnis. Doch das Werbemedium TV wird bei sinkendenden Reichweiten seit Jahren immer teurer. Ein Werbekunde muss heute für die gleiche Kampagne weit mehr ausgeben, um die gleiche Wirkung wie noch vor einigen Jahren zu erzielen. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck durch nicht-lineare Angebote und globale Player. Die OWM fordert die TV-Anbieter auf, umzudenken und die." Notwendig seien etwa, aber auch mehr Transparenz in der Struktur der Werbeblöcke.