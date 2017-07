GroupM gibt Marktanteile ab, Wiewer geht zu Radio NRW

© Recma

Im Recma-Ranking steht die GroupM nach wie vor an der Spitze, allerdings mit leichten Marktanteilsverlusten. Außerdem: Mindshare eröffnet ein internationales Kompetenzcenter in Frankfurt. Barbara Wiewer leitet die Vermarktung von Radio NRW.



Auf hohem Niveau geht's weiter leicht abwärts für dieund ihren Marktanteil in Deutschland. Laut dem jüngstenhat der zum WPP-Konzern gehörende Media-Riese im vorigen Jahr. 2015 hatte das Pariser Institut noch 43,6 Prozent Marktanteil für die GroupM ausgewiesen, für 2016 sind es nun 41,1 Prozent. Mitsteht die Holding freilich noch immer unangefochten an der Spitze des Rankings. Dahinter liegen. Beide kommen gerundet auf jeweils 15,3 Prozent Marktanteil, was für Omnicom ein leichtes Plus, für Dentsu Aegis ein leichtes Minus bedeutet. Publicis Media gibt mit 2,3 Milliarden Euro leicht nach auf 12,2 Prozent Marktanteil, Havas Media steigert sich mit 1,6 Milliarden um zwei Prozentpunkte auf 8,5 Prozent Marktanteil.

Betrachtet man das Recma-Ranking auf Agenturebene, so verteidigt die GroupM-Tochter Mediacom ihre Position als Deutschlands größte Media-Agentur – mit 2016er Billings in Höhe von 3,68 Milliarden Euro. Gegenüber 2015 ist das ein Minus von 0,8 Prozent. Auf dem zweiten Platz hat sich die Omnicom-Tochter OMD um 9 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro verbessert, auf dem dritten die GroupM-Tochter MEC um 1,7 Prozent auf 2,40 Milliarden. Größte unabhängige Agentur bleibt Mediaplus mit 1,75 Milliarden Euro an Billings, gefolgt von Pilot mit 658 Millionen und Crossmedia mit 423 Millionen Euro.



Die Media-Agenturhat in Frankfurt ihr neueseröffnet. Die GroupM-Tochter hat damit internationale Kunden mit Media-Budgets im deutschsprachigen Raum im Blick, die einen zentralen Ansprechpartner fürerhalte sollen. Laut Mindshare kommen dafür Kunden wie Lufthansa, Haribo, Jaguar Land Rover, IBM, Unilever, Mazda oder Nokia in Frage.des Competence Centers ist seit 1. Juli. Er berichtet an DACH-CEO Katja Brandt und soll sukzessive durch weitere Experten verstärkt werden. Wilding verantwortete zuletzt als Managing Partner und Client Leader von Mindshare Global die. "Mit dem Mindshare International Competence Center in Frankfurt verfolgen wir konsequent unser Ziel,aufzubauen", so Katja Brandt. "Wir untermauern damit unser Serviceangebot und den internationalen Führungsanspruch für unsere Kunden. Darüber hinaus planen wir natürlich auch weitere potenzielle Neukunden durch unsere hohe internationale Kompetenz zu überzeugen."



Mitte Juni war bekannt geworden, dassdieverlässt, wo sie acht Jahre lang als Geschäftsleiterin Marketing und Vertrieb tätig war ( DWDL.de berichtete ). Ihr künftiger Job führt sie nun von Köln nach Oberhausen: Zum 1. August wird Wiewerund verstärkt damit die Geschäftsleitung des Rahmenprogrammanbieters für die privaten Lokalradios. Sie soll sich um diekümmern. Unterstützt wird sie dabei von, der bisherigen Leiterin Marketing und Verkauf, die künftig alsvor allem für die Umsetzung der Vermarktungsstrategie zuständig sein soll. "Wir freuen uns, mit Barbara Wiewer eine Vermarktungsexpertin mit langjähriger Erfahrung und erstklassigen Kenntnissen sowohl in der Landschaft der Media-Agenturen als auch in der nationalen Vermarktung elektronischer Medien gewinnen zu können. Sie wird Radio NRW und den Lokalfunk weiterentwickeln und uns unterstützen, den Sender zukunftsfit zu machen", so Radio-NRW-Geschäftsführer Sven Thölen.



Süßer und lukrativer Etatgewinn für, die jüngste Agenturmarke aus dem Netzwerk von: Der Berliner Süßwarenherstellerhat seinen Auftrag füran die Newcomer in Düsseldorf vergeben. Blue 449 ist damit für Marken wieoderzuständig. Der Media-Etat wird auf mehr als 100 Millionen Euro brutto geschätzt. Leidtragender der Neuvergabe ist Storcks bisheriger Etathalter Mediacom.



Eine ungewöhnliche Kooperation hat der(JvB) abgeschlossen: Als erste Agentur im deutschen Out-of-Home-Markt verwendet die Tochter der Vermarktungsgruppekünftig anonymisierte. Von der Telekom-Tochtererhält JvB Bewegungsdaten von rund 40 Millionen Handynutzern im öffentlichen Raum. Da eingeschaltete Handys sich mit jeweils wechselnden Funkzellen verbinden, lassen sich auf diese Weise Informationen übererzeugen. JvB arbeitet bereits mit den Datenanbietern, spezialisiert auf Mikro- und Geomarketing, sowie, spezialisiert auf Mobilitätsmodelle, zusammen und sieht sich nun in der Lage, daszu verbessern. "Jetzt verfügen wir über einen hoch qualifizierten und einzigartigen Datenpool, den wir mit hoher Datenintelligenz und einem tiefgreifenden Verständnis für Konsumentenerwartungen als unschlagbares Instrument beim Dialog mit mobilen Zielgruppen nutzen", so JvB-CEO Udo Schendel.