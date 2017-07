Koch gründet neue Agentur, Baron steigt bei Pilot aus

© TKD

Zwei Media-Urgesteine sorgen für Schlagzeilen: Thomas Koch macht seine neue Media-Agentur TKD auf. Christof Baron verlässt Pilot, um Head of Media beim Pharmariesen Sanofi zu werden. Außerdem: RTL AdConnect vermarktet das Männerportal "Hauk".



25.07.2017



Er wird wahlweise als "" oder als "" bezeichnet:ist lange über seine Network-Karriere hinaus einer der wichtigsten Experten und Mahner, wenn es um das Agentur- und Planungswesen geht. Umtriebig wie eh und je, will er es jetzt neben seinen Berater- und Publizistentätigkeiten noch einmal im Operativen wissen. Mit– kurz für– hat er einegegründet, die sich vor allem aufspezialisieren soll. Dies sei "momentan der größte Wachstumsmarkt im Mediabusiness", so Koch gegenüber "W&V". Noch mangele es oft am nötigen Wissen der Werbekunden über Digital Out-of-Home (DOoH). Koch will das ändern und seinen künftigen Kunden zugleich alternative Mediastrategien auch für andere Kanäle liefern.

Drei namhafte Kunden hat TKD laut "W&V" bereits gewonnen. Deren Namen sollen allerdings erst in einigen Wochen genannt werden. Gleiches gilt für den Geschäftsführer, den Koch engagiert hat und der ab September die Agentur mit Sitz in Düsseldorf leiten soll. Seit 45 Jahren ist Koch inzwischen im Mediabusiness aktiv: Nach Tätigkeiten als Mediachef bei GGK und Ted Bates Worldwide gründete er 1987 seine eigene Agentur thomaskochmedia, die zur größten unabhängigen Media-Agentur Deutschlands wuchs und dann mit Starcom fusionierte. Nach seinem Ausstieg war er drei Jahre lang Mitglied der Geschäftsführung von Crossmedia und ist seit 2010 mit seiner Ein-Mann-Beratung tk-one unterwegs. Außerdem sitzt er im Beirat des Digital Media Institute (DMI), einer Dachorganisation der DOoH-Anbieter.



Grund für Barons Ausstieg waren neben der neuen beruflichen Option auch die unterschiedlichen kulturellen Prägungen", heißt es in der Pressemitteilung von Pilot. Baron, der zuvor die GroupM-Agentur Mindshare geleitet hatte und insgesamt 27 Jahre lang für den Werbekonzern WPP tätig gewesen war, kam mit den kleineren, weniger standardisierten Strukturen des Media-Independents offenbar nicht so gut zurecht wie erhofft.

Auch bei einem anderen Media-Urgestein gibt es spannende Neuigkeiten:, seit Oktober 2016, steigt nach nur zehn Monaten bei der unabhängigen Media-Agentur schon wieder aus. Das hat zwei Gründe. Der positive: Alswechselt er im August zum französischen Pharmakonzern. Der negative: "

"Die gemeinsame Zeit war kurz, aber fachlich sehr intensiv", so Pilot-Chef Jens-Uwe Steffens. "Christof Baron hat mit seiner Expertise und seinem herausragenden Know-how die gesamte Agenturgruppe bereichert." Und Baron selbst lässt sich so zitieren: "Pilot Frankfurt war ein prägender Abschnitt in meinem beruflichen Werdegang. Der Aufbau eines neuen Agentur-Standortes, erstmals in unternehmerischer Verantwortung, war für mich eine spannende Aufgabe." Spannend wird es für ihn zweifellos auch nach dem Seitenwechsel ins Kundenlager. Sanofi hat Anfang des Jahres das OTC-Geschäft, also die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, von Boehringer Ingelheim übernommen, das weltweit rund 1,5 Milliarden Euro umsetzt. Für Marken wie Boxagrippal, Buscopan, Dulcolax oder Mucosolvan ist künftig Baron verantwortlich. Aktuell läuft ein Media-Pitch – dem Vernehmen nach sind Mindshare und Zenith im Rennen.



© RTL Group © RTL Group RTL AdConnect, der internationale Werbevermarkter der RTL Group, übernimmt die exklusive Vermarktung des Männerportals "Hauk" in Europa. "Hauk" ist Teil des US-amerikanischen Multi Channel Networks und Influencer-Vermarkters StyleHaul, bei dem die RTL Group seit 2014 Mehrheitsgesellschafter ist. Mit rund 70 Creators und 120 Kanälen rund um Lifestyle, Comedy, Gaming und Sport für die Zielgruppe Männer von 16 bis 34 erzielt "Hauk" 1,2 Milliarden Videoviews im Monat. "Unser Portfolio gewinnt duch Hauk an Relevanz für Werbungtreibende, die junge Männer erreichen wollen", so Stéphane Coruble, Geschäftsführer von RTL AdConnect. "Hauk ist für diese Marken ein fantastisches Sprungbrett und ergänzt unser Onlinevideo-Angebot in Europa perfekt." Zu den ersten Marken, die auf "Hauk" werben, gehören Braun und American Eagle.



Diehatalsfür ihre auf Markeninszenierungen spezialisierte Tochterengagiert. In dieser Funktion kümmert sich der 33-Jährige umund berichtet an Dominik Scholta, der die standortübergreifenden Geschäfte der OMG Fuse leitet. Petermeier, diplomierter Sport- und Betriebswissenschaftler, kommt vom Oldtimer-Auktionshaus, wo er zuletzt als Marketingleiter tätig war. Zuvor leitete er bei derin China den Bereich Motorsport & Business Development.



Die Kölner Agentur, Spezialist für geobasierte Mediaplanung, unterstützt den Vereinund realisiert dessen deutschlandweite Kampagne demokratie-ist-alles.de auf. Insgesamt sind mehr als 11.000 Flächen in 23 Städten gebucht, zudem bringt Planus 140.000 Edgar-Cards in Umlauf. Mit dem Claim "Ich könnte auch … muss ich aber nicht" werben Frauen und Männer auf drei verschiedenen Motiven für. Auf den digitalen Out-of-Home-Flächen sind die Aussagen in einem 5-Sekunden-Spot zu sehen. Die Motive wurden vonentwickelt. Die Initiative Artikel 1 e.V. ist ein offenes Netzwerk von Experten aus Kommunikation, Kreation, Weiterbildung, Campaigning, Meinungsforschung und Strategie.