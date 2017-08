Mini fährt ins Addressable TV, Giphy testet Sponsoring

© SevenOne Media

SevenOne Media verknüpft Programmatic Advertising und TV Retargeting für eine Mini-Kampagne. Außerdem: "Ninja Warrior" hat Bahlsen und McDonald's an Bord. Otto Group Media warnt vor Amazon-Dominanz. Giphy will mit gesponserten GIFs Geld verdienen.



08.08.2017 - 11:23 Uhr von Torsten Zarges 08.08.2017 - 11:23 Uhr



ProSiebenSat.1-Vermarktersetzt verstärkt auf die. Für den Kundenfahren die Unterföhringer aktuell einein Zusammenarbeit mit. Dieses Joint Venture hatten die beiden zur Serviceplan-Gruppe gehörenden Agenturenundvor einem Jahr gegründet, um ihre Programmatic-Aktivitäten zu bündeln. Auf Basis der laufenden TV-Kampagne für den Mini Clubman spielt SevenOne die Werbemittel im Addressable TV nicht nur programmatisch aus, sondern auch mit jeweils

Durch das cookiebasierte TV Retargeting ist es möglich, die Zuschauer individuell anzusprechen – je nachdem, ob der klassische Spot und das Addressable-TV-Werbemittel auf ihrem TV-Gerät bereits angezeigt wurden oder nicht. So können gezielt auch jene Zuschauer angesprochen werden, die den Mini-Spot noch nicht gesehen haben. PREX kümmert sich um die programmatische Ausspielung der Werbemittel. Zum Einsatz kommt das Adtech-Ökosystem von Virtual Minds, SevenOne nutzt die Supply Side Platform (SSP) Yield Lab. "Erstmals bringen wir programmatisches Addressable-TV und unser neues TV Retargeting zusammen", so Thomas Wagner, Vorsitzender der SevenOne-Geschäftsführung. "Damit zeigen wir, welche smarten TV-Kampagnen mit Addressable-TV möglich sind und wie viel Potenzial in dieser innovativen Technologie steckt. Und TV Retargeting bedeutet für die Werbekunden vor allem auch zusätzliche Reichweite."



© IP Deutschland

Wenn am 12. August die zweite Staffel der RTL-Action-Gameshow "" anläuft, sindundals Werbepartner an Bord. Der Kekshersteller übernimmt mit seiner Markedasder Show und hat eigens dafür Sponsoring-Spots produziert, in denen sich ein animierter Keksriegel durch den Parcours von "Ninja Warrior" kämpft. Zusätzlich ist Pick Up mitpräsent. Die Kampagne entstand in enger Zusammenarbeit mit der Solutions-Abteilung des RTL-Vermarkters. McDonald's wiederum präsentiert ein. Nutzer können in der App nicht nur Highlight-Videos der jeweils aktuellen Show und extra produzierte 360-Grad-Videos abrufen, sondern auch vier Hindernisse des Original-Parcours virtuell nachspielen. Im Trainingslevel ist die Fastfood-Kette unübersehbar platziert: Beim Überwinden der Hindernisse werden zur Belohnung virtuelle Burger eingesammelt.



© Constantin Medien

Das nennt man Upselling:, der Vermarkter des gleichnamigen Spartensenders, hat den langjährigen Kundenvon einem erweiterten Engagement überzeugt. Die Marke für Farben und Lacke, eine Lizenz des G+J-Wohnmagazins, wirdam Montagabend und in diesem Zuge auch in die Programmtrailer zur Sendung eingebunden. Zusätzlich wird Schöner Wohnen Polarweiss mit Powerbreak-Spots während derund bei dersowie in der Spielzeit 2017/18 mit einem Countdown-Splitscreen bei den Live-Übertragungen dervertreten sein. Weitergeführt wird das Rubrikensponsoring des Torwart-Awards "" in der Sendung "" und einer Monatsübersicht im "". Die Partnerschaft zwischen Sport1 Media und Schöner Wohnen Polarweiss besteht bereits seit zehn Jahren.



© Otto Group Media

"Da droht eine ganze Industrie ins Wanken zu geraten und teilweise sogar zu verschwinden", warnt Torsten Ahlers, Geschäftsführer des Vermarkters Otto Group Media, im "Horizont"-Interview. Was ihn alarmiert, ist die Marktentwicklung, die sich bei Retail Media – also der Werbevermarktung von E-Commerce-Plattformen – abzeichnet. Amazon kaufe bereits signifikant Werbeinventar bei Publishern ein und schicke sich an, zum dritten weltweit dominierenden Vermarkter neben Google und Facebook zu werden. Die Otto Group selbst hat sich im Frühjahr mit dem marktführenden deutschen Digitalvermarkter Ströer zusammengetan, um durch gemeinsame Vermarktung und den Austausch von Daten ein Gegengewicht zur US-Übermacht zu bilden (DWDL.de berichtete). Ahlers' zentrale These: "Werbung und Daten gehören zusammen. Medien, die nicht in der Lage sind, Reichweite und Daten intelligent miteinander zu kombinieren, werden absehbar dramatisch an Bedeutung verlieren."



© Giphy © Giphy Giphy, weltweit größte Suchmaschine für GIFs, testet laut "TechCrunch" in Kürze die Vermarktung von Sponsored GIFs in Messengern. Nutzer, die nach einem GIF suchen, sollen dann neben den regulären Treffern auch von Werbekunden gesponserte in ihrem Messenger-Fenster angezeigt bekommen. Dem Bericht zufolge hat Giphy 200 Millionen aktive Nutzer täglich – eine enorme Reichweite, die bislang kaum monetarisiert wird. Seit vorigem Jahr bietet das Unternehmen mit seiner Tochter Giphy Studios die Kreation von GIFs für Partner und Kunden an. Darauf erstmal ein...

