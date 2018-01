Prognose: 2 Prozent Netto-Plus, ARD auf Agentursuche

© JOM

Für 2018 prognostiziert die Media-Agentur JOM dem deutschen Werbemarkt ein Volumen von knapp 24 Milliarden Euro, ein Wachstum von 2 Prozent. Außerdem: Die ARD will ab April drei neue Media-Agenturen beauftragen. McFit verdreifacht seine TV-Spots.



Einen positiven Ausblick aufs neue Jahr wirft die Hamburger. Dem deutschen Werbemarkt prognostiziert sie ein. Nach JOM-Berechnungen ist fürzu erwarten, während es 2017 noch 23,4 Milliarden Euro waren. Für die positive Entwicklung seien das anhaltende wirtschaftliche Wachstum, die weiter steigenden privaten Konsumausgaben sowie anstehende sportliche Großereignisse wie die Fußball-WM und Olympia verantwortlich. Der Agentur zufolge wird dieses Jahr. Treiber seien hier vor allem dieund die. Befördert werde die Entwicklung von wachsenden Möglichkeiten auf Social-Media-Umfeldern, von Addressable TV und von lokal ausgesteuerter Online-Werbung.

"Wir blicken gespannt auf die Entwicklung im Bereich der Connected-TVs", so JOM-Geschäftsführer Michael Jäschke. "Hierdurch könnte die onlinebasierte Ausspielung von Werbespots den nächsten großen Schub erhalten. Davon dürften dann nicht nur die großen Digital-Player wie YouTube oder Facebook profitieren, sondern auch die TV-Sender – entsprechende Angebote vorausgesetzt." Bei den klassischen Medien rechnet JOM mit einer Fortsetzung der bekannten Entwicklung: nahezu konstante Einnahmen der TV-Sender, weitere Einbußen für Print, Wachstum für Außenwerbung und Radio. Insgesamt müsse die Branche 2018 mit Preissteigerungen der Medien von durchschnittlich sechs Prozent rechnen.



Heute ist Einsendeschluss für all jene Agenturen, die sich um denbewerben wollen. Was der bisherige Etathalterallein gestemmt hat, sollwerden: die Mediaforschung, -analyse, -beratung, -planung, -kontrolle, -abrechnung und der Media-Einkaufetwa der ARD-Programmdirektion, der Degeto oder der ARD-Werbung Sales & Services. Für die Koordination der ausgeschriebenen Rahmenvereinbarungen ist derzuständig. Die Verträge sollen bis Ende März 2019 laufen und können bis zu dreimal um je ein Jahr verlängert werden. Maximal fünf Bewerber dürfen nächste Woche mit einer Einladung zum Pitch rechnen.



Beistehen die Zeichen auf Internationalisierung. Beimhat die Serviceplan-Tochter die Gründung einesangemeldet. Anfang Dezember habe man einen Joint-Venture-Vertrag mit dem bisherigen Kooperationspartner abgeschlossen, um künftig noch enger zusammenzuarbeiten, bestätigte Serviceplan gegenüber "new business". Total Media mit Hauptsitz in London zähltoder die "" zu seinen Kunden.



Weil im Januar die Zeit der guten Vorsätze ist, drehtkräftig bei der TV-Werbung auf. Im Vergleich zur Januar-Kampagne vor einem Jahr habe man das, teilte die Fitnessstudiokette mit.hat die Berliner Media-Agenturgebucht, die den Kunden McFit neu gewinnen konnte. "Gerade Anfang des Jahres starten viele Fernsehformate, die in unserer Zielgruppe auf größeres Interesse stoßen", so. "Durch unsere neue Media-Agentur sind wir dort in nahezu allen Werbepausen vertreten. Zudem sind wir crossmedial sehr gut aufgestellt und flankieren unsere Fernsehwerbung online mit Display-Bannern, SEA, Paid Social sowie Native Ads." Kurzum: An McFit komme im Januar medial niemand vorbei.



Head of Sales Nord/Ost des Burda Community Networks.

Vermarkterhat zum Jahresbeginn einenverpflichtet:kümmert sich bei der Tochter des Verlagshauses Gruner + Jahr nun um. Er folgt auf Sascha Dolling, der G+J EMS Ende 2017 verlassen hat. Von Dahle kommt von derKG, wo er als Director Digital seit Mitte 2012 für das Digitalgeschäft verantwortlich war. Zuvor hatte er mehrere Leitungsfunktionen bei Burda inne, etwa als