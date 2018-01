ZDF verkauft das Wetter, Malgara hat Daten im Blut

© ZDF

Das ZDF Werbefernsehen sucht einen neuen Wetter-Sponsor für das "Morgenmagazin". Außerdem: Mediaplus-Chef Malgara setzt verstärkt künstliche Intelligenz ein. Dentsu Aegis und Smartclip kooperieren. Mars lässt pitchen.



23.01.2018 - 11:35 Uhr von Torsten Zarges



© ZDF

Aus Sicht von Meteorologen ist unser gegenwärtiges Wetter, das sich zwischen Schnee, Regen und Sturm nicht so recht entscheiden kann, sicher spannend. Aus Sicht von Werbern und Vermarktern sind dieim TV stets gern genommene Sponsoring-Möglichkeiten. Und so bietet dasaktuell dasan, daswird. Die derzeitige Buchung des Fenster- und Türenherstellersläuft aus.

Die Mainzer preisen das "werbefreie und redaktionell hochwertige Umfeld". Pro "MoMa"-Sendetag sind sieben Wetterblöcke jeweils im Anschluss an die "heute"-Nachrichten mit insgesamt 14 Programmsponsoring-Trailern à 7 Sekunden zu verkaufen. Dafür verlangen die ZDF-Vermarkter im Durchschnitt 9.996 Euro netto pro Sendetag. Von April bis Jahresende kommen unterm Strich 94 Sendetage zum Preis von 939.624 Euro zusammen. Dafür kann der Kunde – basierend auf den Leistungsdaten von 2017 – durchschnittlich 0,71 Millionen Zuschauer ab 14 Jahren sowie einen Marktanteil von 19,9 Prozent erwarten.



© Mediaplus

"Daten sind nicht nur das neue Öl, sondern auch unser Blut." Dieses Credo hatbei seinem jährlichen Trend-Frühstück in München geäußert., so seine Argumentation, werde zur. Bei Mediaplus hat das konkret zum verstärkten Einsatz vongeführt. Die Serviceplan-Tochter hat den "" entwickelt, eine Software, die für verschiedenste Kampagnenziele von Lead-Gewinnung bis Markenerinnerung die wirkungsbasierte Planung übernimmt. Dabei wird laut Malgara innerhalb von drei Minutenberechnet – das ist eine 1 mit 57 Nullen. Doch bei aller Innovation weist der Media-Profi darauf hin, dass auch im Digitalen die Nettoreichweite sowie die Größe des Werbemittels wesentliche Erfolgsfaktoren bleiben werden. "Viele machen den Fehler, Kampagnen zu schalten, die vielleicht in zehn Jahren effektiv sein werden", so Malgara.



© Dentsu Aegis

Die Media-Agenturgruppeintegriertund macht zu diesem Zweck gemeinsame Sache mit der RTL-Tochter. Dererfolgt ab sofort über ein gemeinsam entwickeltes Tool namens "". Dieses ergänzt nach Angaben der Partner die "Fourscreen"-Buchungslandschaft von RTL-Vermarkter. Vorteile für die Kunden von Dentsu Aegis seien eine reduzierte Komplexität in der Kampagnenplanung und -buchung, eine direkte Verknüpfung von linearem Fernsehen mit der Adserver-basierten Werbeausstrahlung sowie eine effizientere Verbindung von TV-Mediaplanung mit der individuellen Addressable-TV-Planung. Dentsu Aegis ist die erste Agentur, die von Smartclip exklusiv denerhält. Startkunde ist



© Mindshare © Mindshare Mindshare hat Steffen Müller als neuen Head of Business Intelligence, Data & Analytics angeheuert. Seit dem 15. Januar zeichnet der erfahrene Digital- und Data-Science-Experte für die agenturweiten Analyse- und Datenprozesse der GroupM-Tochter verantwortlich. Zu seinen zentralen Aufgaben zählen die Optimierung der BI-Infrastruktur, die Entwicklung von standardisierten und kundenindividuellen Analytics- und Reporting-Lösungen, die Steuerung und Begleitung von IT-Entwicklungsprozessen sowie der Aufbau und die Konzeptionierung standardisierter Audience-Insights-Analysen. Müller kommt von der zu Dentsu Aegis gehörenden Amnet Group und berichtet an Katja Anette Brandt, CEO von Mindshare DACH.



© Mars © Mars Mars (Mars, Snickers, Wrigley, Uncle Ben's, Whiskas, Pedigree) steht ein globaler Media-Pitch an. Ziel ist es, alle Planungs- und Einkaufsaktivitäten, die bislang auf drei Agenturgruppen – Mediacom, Starcom und OMD – verteilt sind, bei einem einzigen Dienstleister zu konsolidieren. Mars hat weltweite Media-Spendings zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden Dollar jährlich. Marketingchef Andrew Clarke sagte der "Adweek", dass künftig eine stärker datengetriebene Mediastrategie angestrebt sei. Der Pitch soll bis 2019 abgeschlossen sein.

