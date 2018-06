OWM trauert um Uwe Becker, Sorrell vor Comeback

© Unilever/Uwe Aufderheide

Der langjährige OWM-Vorsitzende und ehemalige Unilever-Mediachef Uwe Becker ist vor wenigen Tagen überraschend verstorben. Außerdem: Sir Martin Sorrell will noch nicht in den Ruhestand, Krombacher bleibt "Sportschau"-Sponsor und die Telekom hat einen neuen Mediachef.



05.06.2018 - 10:11 Uhr von Timo Niemeier 05.06.2018 - 10:11 Uhr



© Unilever/Uwe Aufderheide Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) trauert um ihren langjährigen Vorsitzenden Uwe Becker. Dieser gehörte über viele Jahre dem OWM-Vorstand an und war zwischen 2007 und 2013 dessen Vorsitzender, vor wenigen Tag sei der 60-Jährige "plötzlich und unerwartet" verstorben, teilte der Verband mit. "Während seines gesamten Berufslebens hat Uwe Becker die Medialandschaft in Deutschland maßgeblich geprägt. Dabei setzte er sich immer für eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Marktpartner ein. Was Uwe Becker aber vor allem auszeichnete, war seine Persönlichkeit. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Belange seiner Kollegen und Geschäftspartner. Man konnte sich auf ihn verlassen und sein Wort galt", so die OWM in einer Pressemitteilung. Becker war zwischen 1985 und 2014 auch Media Director DACH für Unilever Deutschland.



steht vor einem: Der Gründer der weltgrößten Werbeholding WPP hat das Unternehmen erst vor wenigen Wochen verlassen , doch zur Ruhe will sich der 73-Jährige offenbar nicht setzen. Die Werbeikone willübernehmen, das Unternehmen ist aufspezialisiert. Nach dem Vollzug der Übernahme soll das Unternehmenheißen. Sorrell soll dann Executive Chairman sein - und eine. Mit dieser Strategie hatte Sorrell schon einmal Erfolg: WPP war früher mal ein Hersteller von Einkaufskörben, durch zahlreiche Übernahmen wuchs der Konzern zur heutigen Werbeholding. Sorrell soll für die Übernahme rundauf den Tisch legen.



© AS&S © AS&S Krombacher wird auch weiterhin Sponsor der "Sportschau" im Ersten sein, das kündigt AS&S-Chef Uwe Esser im Interview mit DWDL.de an, das voraussichtlich am Mittwoch erscheint. Im Umfeld der Sendung habe man derzeit 110 verschiedene Marken und damit "keinerlei Schwund an Kunden", so Esser. Die "Sportschau" konkurriere samstags vor allem mit Sky. "Das ist trotz der fünf Millionen Zuschauer und einer Nettoreichweite von 41 Millionen Zuschauern, die wir im Schnitt erreichen, ein anspruchsvoller Markt." Grundsätzlich zeigt sich der Geschäftsführer von AS&S zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens: "Bei uns läuft es richtig rund. Schon 2017 waren wir auf einem Allzeit-Umsatzhoch. Wir können von uns guten Gewissens behaupten, dass wir nicht nur in dem genannten Zeitraum um netto rund fünf Prozent zugelegt haben, sondern auch kontinuierlich in den zurückliegenden Jahren immer ein starkes Nettowachstum hatten."



© Mindshare © Mindshare Mindshare Deutschland: Norman Wagner, erst seit Januar dieses Jahres bei der Mediaagentur, verlässt das Unternehmen schon wieder und heuert nun bei der Deutschen Telekom an. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber "Horizont". Bei der Telekom wird er Mediachef und folgt auf Andreas Nassauer, der den Konzern nach 14 Jahren in Richtung Krombacher verlässt. Wagner war vor seiner Zeit bei Mindshare Geschäftsführer der Mediacom - und hatte immer einen engen Draht zur Telekom. Während seiner Zeit bei der Mediacom arbeitete die Agentur für das Telekommunikationsunternehmen. Ob Wagners Position bei Mindshare, er war dort Managing Director des International Competence Center, nachbesetzt wird, ist derzeit noch unklar.

