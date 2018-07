Aus der Werbezeitbeschränkungen? Vermarkter frohlocken

© Pixabay/DWDL

Geht es nach der Monopolkommission, könnte man die Werbezeitbeschränkungen im TV aufheben. Die Vermarkter frohlocken und würden das begrüßen. Außerdem: Die ehemaligen Dmexco-Macher erkämpfen vor Gericht einen wichtigen Sieg.



10.07.2018 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2018 - 11:59 Uhr

In der vergangenen Woche hat die Monopolkommission, ein Beratergremium der Bundesregierung, in einem Gutachten vorgeschlagen, die bestehenden Werbezeitbeschränkungen komplett aufzuheben (DWDL.de berichtete). Das Gremium ist der Meinung, dass die auf europäischer Ebene vorgesehene Liberalisierung zu kurz greift. Angesichts des Booms von SVoD-Portalen will die Kommission den regulatorischen Rahmen für audiovisuelle Mediendienste "stärker vereinheitlichen". Das fordern die TV-Anbieter schon lange. Wir haben uns bei den Vermarktern umgehört und dokumentieren hier ihre Antworten:

Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland:

"Wir begrüßen die Einschätzung der Monopolkommission, die im Übrigen auch der Position Deutschlands im Rahmen der Novellierung der AVMD-Richtlinie entspricht, nämlich im Sinne der Wettbewerbsgleichheit quantitativen Werbebeschränkungen für lineare Programme ganz aufzuheben."

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media

"Grundsätzlich begrüßen wir jegliche Liberalisierung der Werbezeitenbestimmung, um flexibler agieren zu können. Sei es der komplette Verzicht der Werbezeitenbeschränkung oder eine Liberalisierung der Werbezeitenregulierung: Wir werden auch künftig an unserem Prinzip der kurzen Werbeblöcke festhalten, die nachgewiesen eine höhere Werbewirkung erzielen. Denn das wichtigste Gut unserer Vermarktung ist die Werbewirkung. Und hierbei spielt das Thema Akzeptanz eine wichtige Rolle. Nur solange die Zuschauer die Werbung akzeptieren, kommt sie auch bei ihnen an und hat einen positiven Strahleffekt auf die Marke. Längere Werbeblöcke werden oft als störend empfunden und einzelne Spots werden gar nicht mehr wahrgenommen. Genau hier müssen Vermarkter einen intelligenten Ansatz finden, Marken kreativ zu inszenieren und redaktionell einzubinden. Wir glauben fest an eine Selbstregulierung des Marktes, der - mit oder ohne Bestimmung - längere Werbeblöcke nicht akzeptieren wird."

Discovery Communications Deutschland

"Die Monopolkommission hat richtungsweisende und richtige Vorschläge für eine zeitgemäße Medienregulierug gemacht, die wir nur begrüßen können. Insbesondere die weitgehende Liberalisierung und Gleichbehandlung von Werbung auf den verschiedenen Verbreitungswegen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir einen fairen Wettbewerb und ein Level-Playingfield für alle Angebotsfomen bekommen. Die einseitige, starke Regulierung von linearen Rundfunkangeboten im Bereich der Werbung stammt aus einer Zeit, als dies die einzige relevante Angebotsform war. Sie verkennt, dass es heute andere Angebote wie Aggregatoren und Soziale Medien gibt, die auf dem selben Screen vom Nutzer konsumiert werden, ohne dass er sich dabei eines Unterschieds bewusst ist, die aber im Bereich der Werbung so gut wie gar nicht reguliert sind. Diese Ungleichbehandlung zu beenden, bedeutet ein Stück Wettbewerbsgerechtigkeit und Chancengleichheit herzustellen."

Andreas Kösling, Geschäftsführer El Cartel Media

"Wir erwarten keine unmittelbaren Konsequenzen, denn der Vorschlag der Monopolkommission geht ja deutlich über das hinaus, was die neue europäische AVMD-Richtlinie vorsieht. Aber er bringt hoffentlich neue Dynamik in die Diskussion – insbesondere bei Themen, die wir auf nationaler Ebene schnell anpacken könnten, wie zum Beispiel die Liberalisierung der regionalen TV-Werbung. Das ist insbesondere für die mittelständigen Werbekunden viel wichtiger als eine Ausdehnung der Werbezeiten."

Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung SevenOne Media

"Wir begrüßen die Aussagen der Monopolkommission. Diese Aussagen müssen in die politische Diskussion auf breiter Basis eingeführt werden. Allerdings werden wir realistisch bleiben müssen: Es kann nur so weit liberalisiert werden, wie es die neue AVMD erlauben wird. Daher geht unsere klare Aufforderung an die deutsche Medienpolitik, die Freiräume der neuen AVMD Richtlinie bei der Umsetzung in deutsches Recht voll auszuschöpfen."

Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung Sport1 Media

"Grundsätzlich befürworten wir die Liberalisierung des Medienmarktes und sehen diese als Chance. Gleichzeitig gilt unser Fokus in erster Linie immer unseren Zuschauern, daher ist ein Vorgehen mit Augenmaß erforderlich. Zudem muss angesichts der immer globalisierter werdenden Medienwelt ein 'Level Playing Field' gegeben sein. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir den Vorschlag der Monopolkommission, alle audiovisuellen Mediendienste gleichermaßen zu regulieren."

Weitere Meldungen



© Photocase © Photocase Dmexco-Manager Christian Muche und Frank Schneider haben vor dem Oberlandesgericht Köln einen wichtigen Sieg gegen die Koelnmesse errungen, die die beiden Ende 2017 überraschend fristlos gekündigt hatte. Grund dafür war eine angebliche Verletzung des Konkurrenzverbots, Muche und Schneider hatten auch eine Schweizer Digitalkonferenz organisiert. Das Verbot bezog sich allerdings nur auf andere EU-Länder. Das Gericht bewertet die Berufungsklage der Koelnmesse nun als "offensichtlich unbegründet" und schloss sich damit einer früheren Entscheidung des Landgericht Kölns an. Geht es nach dem Willen von Muche und Schneider, soll ihr früherer Auftraggeber nun finanziell bluten, die beiden früheren Dmexco-Manager haben die Koelnmesse nun jedenfalls auf acht Millionen Euro verklagt. Die Summe enthält offene Honorarzahlungen, Gewinnbeteiligungen für die Messe in diesem Jahr und eine Entschädigung.



© dmexco © dmexco inhaltlich hat die Dmexco in diesen Tagen etwas zu vermelden, so wird der Seven Ventures Pitch Day in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Messe stattfinden. Der Gründerwettbewerb der ProSiebenSat.1-Gruppe findet bereits zum achten Mal statt. Vier Start-Ups pitchen auf der Dmexco um den Preis, ausgelobt hat das Medienunternehmen Media- und Service-Pakete, unter anderem geht es um drei Millionen Euro TV-Werbegeld, 200.000 Euro Online-Marketing-Budget und 30.000 Euro für das Erstellen eines eigenen TV-Spots. Den Dmexco-eigenen Wettbewerb The Hatch wird es auch weiterhin geben. "Auf der Dmexco sind neben großen Marken auch internationale Kapitalgeber und wichtige Unternehmensentscheider aus aller Welt vor Ort. Für die Start-ups - und damit auch für unseren Pitch Day - ist das ein optimales Umfeld, um wertvolle Kontakte zu knüpfen", sagt Florian Pauthner, Geschäftsführer der SevenVentures.



© Axel Springer AG © Axel Springer AG hat ein eigenständiges Unternehmen für Content Marketing gegründet und dafür seinen Geschäftsbereich Corporate Solutions ausgegliedert. Der Name des neuen Unternehmens lautet Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG. Frank Parlow und Lutz Thalmann bleiben Geschäftsführer, darüber hinaus wird aber auch Christopher Brott in die erweiterte Geschäftsleitung berufen. Dort ist er wie bisher verantwortlich für das Projektmanagement. Frank Parlow sagt zu den Änderungen: "Wir sind im Jahr 2013 als Zweimannbetrieb gestartet und haben daraus eine Full-Service-Agentur mit rund 100 Mitarbeitern aufgebaut. Jetzt hat unser Geschäft eine Größe erreicht, um die Erfolgsgeschichte als eigenständiges Unternehmen fortzuschreiben." Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Roche, Bosch, Arte, BASF, Deichmann, Lufthansa und Siemens.

Personalien



© JOM © JOM Agenturgruppe JOM stellt ihren Düsseldorfer Standort neu auf und befördert Stefanie Bach und Tanja Schoepke, sie werden künftig als Standortleiterinnen gemeinsam mit Geschäftsführerin Nadja Vernimb ein Führungstrio bilden. Vernimb ist seit 2013 in der Geschäftsführung in Hamburg und seit Gründung der Düsseldorfer Gesellschaft an Bord. Oliver Blecken, der im Oktober 2016 zu JOM gekommen war und den Standort mit aufgebaut hatte, verlässt das Unternehmen nun schon wieder. JOM-Gründer und Inhaber Michael Jäschke sagt zur personellen Neuausrichtung: "Wir freuen uns sehr, dass die beiden Kolleginnen zusammen mit unserer erfahrenen Kollegin Nadja Vernimb bereit sind, künftig mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie alle bringen die notwendige Erfahrung, Expertise, Leidenschaft und Power mit, um den Erfolgskurs von JOM Düsseldorf künftig zu gestalten. Die Nachfrage nach unserem Geschäftsmodell ist vorhanden – das Potenzial ist da."



© smartclip © smartclip RTL-Group-Tochter Smartclip verstärkt sein Vertriebs- und Beraterteam und holt Zeljko Milicevic und Marcus Peikert an Bord. Milicevic, der lange bei der GroupM tätig war, unterstützt Smartclip am Standort Düsseldorf und Peikert, zuletzt bei der Comcast-Tochter Freewheel beschäftigt, am Hauptsitz in Hamburg. "Wir haben den Anspruch mit Smartclip Addressable TV die Vermarktungsmöglichkeiten im linearen TV weiterzuentwickeln und die Vorteile des Digitalgeschäfts im Fernsehen nutzbar zu machen. Besonders die digitale Auslieferung und das 1-zu-1-Targeting erlauben neue Werbemöglichkeiten und verändern das Storytelling im TV-Marketing grundlegend – das macht eine veränderte Mediaplanung erforderlich. Mit ihrem Fachwissen und der Begeisterung für diese intelligente TV-Technologie sind Zeljko Milicevic und Marcus Peikert prädestiniert, Agenturen und Werbungtreibende bei der Ausrichtung ihrer Media-Strategie auf Addressable TV-Werbung zu unterstützen", sagt Michael Paluszkiewicz, Director Addressable TV Demand.



© Nayoki Mediaplus © Nayoki Mediaplus Joint Venture zwischen Nayoki und der Mediaplus Gruppe, Nayoki Mediaplus, hat nun auch einen Geschäftsführer. Frederik Schott leitet ab sofort den Aus- und Aufbau des noch ganz jungen Unternehmens, er kommt von Territory Media, wo er zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer sowie als Prokurist arbeitete. Zuvor arbeitete Schott auch schon für Mediacom und Arvato Crossmarketing, das vor zwei Jahren in die Territory Group integriert wurde.

Teilen