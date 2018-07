Google-Mutter mit Milliardengewinn trotz Kartellstrafe

© Google

Fünf Milliarden Dollar Strafe muss die Google-Mutter Alphabet zahlen, dennoch beendet der Konzern das zweite Quartal mit einem Milliardenüberschuss. Die Strafe macht sich trotzdem bemerkbar. Außerdem: Der deutsche Bruttowerbemarkt ist im ersten Halbjahr nur sehr leicht gewachsen.



24.07.2018 - 11:30 Uhr von Timo Niemeier 24.07.2018 - 11:30 Uhr



© Google © Google von der EU verhängte Rekordstrafe gegen Google macht sich nun in der Bilanz der Konzernmutter Alphabet bemerkbar. Dank stark steigender Werbeerlöse erwirtschaftet der Konzern zwar immer noch einen Milliardenüberschuss, dieser sank im zweiten Quartal aber um rund neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Die EU verhängte zuletzt eine Kartellstrafe in Höhe von rund fünf Milliarden Dollar gegen Google, ohne diese hätte der Gewinn rund 8,3 Milliarden Dollar betragen. Alphabet hat bereits angekündigt, die Strafe anzufechten, hat sie nun aber dennoch erst einmal in der Bilanz verbucht. Die Umsätze klettern derweil weiter: Um rund 20 Prozent ging es auf 32,66 Milliarden Dollar nach oben. 28 Milliarden davon kommen aus dem Werbegeschäft, das Google bzw. Alphabet groß und zu einer weltweiten Werbemacht gemacht hat. Die Aktionäre waren zufrieden mit den vorgelegten Zahlen, die Alphabet-Aktie legte zu Börsenbeginn spürbar zu.



© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com deutsche Bruttowerbemarkt im ersten Halbjahr 2018 nur um rund 0,6 Prozent gewachsen. Das geht aus einer Auswertung von Nielsen hervor. Die Werbespendings in den ersten sechs Monaten des Jahres lagen bei 14,85 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte davon (6,98 Milliarden) wurden im Fernsehen erwirtschaftet, das damit das dominierende Werbemedium in Deutschland bleibt. Mit -0,1 Prozent stagnierten die TV-Bruttowerbeumsätze im ersten Halbjahr allerdings. Größter Treiber ist der Bereich Mobile, der um 68,0 Prozent gewachsen ist, hier lagen die Umsätze bei 440,64 Millionen Euro. Im Radio sind die Bruttowerbeumsätze um 2,9 Prozent gewachsen, bei den Zeitungen immerhin noch um 0,9 Prozent. Ein großes Minus mussten die Kinos verkraften, die laut Nielsen auf 13,2 Prozent weniger Umsätze kamen. Auch der klassische Internet-Bereich (Desktop-Werbung) fiel um 5,0 Prozent zurück. Trotz großer Sparanstrengungen war Procter & Gamble auch im ersten Halbjahr größter Werber in Deutschland und gab 437 Millionen Euro aus - plus 10,8 Prozent.



© RTL II/Magdalena Possert © RTL II/Magdalena Possert RTL II die neue Staffel von "Curvy Supermodel". Nun hat El Cartel Media einen Wasserstand in Sachen Vermarktung abgegeben - und der kann sich durchaus sehen lassen. So konnte man unter anderem Kooperationen mit den Marken Goldwell (Frisuren-Partner), L.O.V Cosmetics (Make-Up-Partner), Sentido Hotels & Ressorts (Aufenthalt) und "Joy" vereinbaren. Happy Size ist ebenfalls mit dabei, die Marke wirbt bereits seit Staffel eins im Umfeld der Sendung. Nun wird für das hauseigene Online-Magazin "HAPPYme" ein Musikvideo mit den Curvy Models produziert. Die Gewinnerin der Show kommt schließlich auf das Cover der Bauer-Zeitschrift "Joy". Formatsponsor ist ist die Otto-Tochter About You. Der Modeversand gehört außerdem mit Urlaubsguru und PARS Management zu den Partnern, die weitere Gewinne stellen. Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment El Cartel Media, sagt: "Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele Kunden auf ‚Curvy Supermodel‘ setzen und dabei helfen, die positive Botschaft des Formats zu transportieren. Ich bin überzeugt, dass die Markenintegrationen bei diesem auch gesellschaftlich relevanten Thema besonders wirksam sind."



© ARD/ZDF © ARD/ZDF European Championships. Diese werden von ARD und ZDF gezeigt, nun haben sowohl AS&S als auch das ZDF-Werbefernsehen mit der Vermarktung der Werbeflächen begonnen. Zwischen dem 2. und 12. August berichten die Sender ausführlich von den verschiedenen Sportarten, die European Championships bestehen aus sieben Europameisterschaften, die zeitgleich in Berlin und Glasgow stattfinden. Neben den klassischen Werbeblöcken sind auch noch einige Plätze für Programmsponsorings frei. "Der neue Wettbewerb folgt einem gänzlich neuen Austragungsgedanken und wird für hohe Aufmerksamkeit und vielversprechende Reichweiten im TV sorgen. Das macht die European Championships im Sommer zu einer echten Vermarktungsperle, die man nutzen sollte", sagt Uwe Esser, Geschäftsleitung TV, ARD-Werbung Sales & Services GmbH.

Teilen