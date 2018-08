WDR schreibt Media-Etat aus, Außenwerber Google?

© WDR/Herby Sachs

Der WDR hat seinen Media-Etat turnusgemäß neu ausgeschrieben und Google könnte bald Ströer Konkurrenz machen. Außerdem: Check24 bleibt "Doppelpass"-Sponsor und HD+ ergänzt seine Werbekampagne nun auch um TV-Spots.



14.08.2018 - 11:55 Uhr von Timo Niemeier



© Google © Google will sich in Deutschland künftig wohl nicht mehr nur auf digitale Werbung im Internet konzentrieren, sondern plant nun auch einen Einstieg in den Außenwerbemarkt. Das berichtet die "Wirtschaftwoche", die sich auf Informationen aus Branchenkreisen beruft. Google wollte sich vorerst nicht zu dem Bericht äußern. Die "Wirtschaftwoche" berichtet, dass Google Werbung auf digitalen Bildschirmen vermarkten will, deutschlandweit gibt es mehr als 100.000 solcher Bildschirme. Die meisten davon stehen an belebten Orten wie Bahnhöfen oder Einkaufszentren. Laut dem Bericht sucht Google bereits nach Partnern, die entsprechende Bildschirme betreiben. Die Aktie des Außenwerbers Ströer knickte nach Bekanntwerden der Pläne Googles in der vergangenen Woche leicht ein.



© STRÖER © STRÖER Ströer: Das Unternehmen hat seine neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht und kann dabei durchaus überzeugen. Der Umsatz wuchs um ersten Halbjahr des Jahres um satte 24 Prozent auf 742 Millionen Euro. Das organische Wachstum lag immer noch bei sehr guten 7,8 Prozent. Das Operational EBITDA konnte um zwölf Prozent auf 242 Millionen Euro gesteigert werden. Das bereinigte Halbjahresergebnis entwickelte sich ebenfalls positiv und stieg um 21 Prozent von 62 auf 75 Millionen Euro. "Wir haben unseren profitablen und nachhaltigen Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt und unsere Finanzkennzahlen haben sich gut entwickelt. Alle Segmente haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen", sagt Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer. "Wir bestätigen unsere Guidance 2018 von rund 375 Millionen Euro Operational EBITDA vor IFRS Effekten bzw. rund 535 Millionen Euro Operational EBITDA unter Berücksichtigung der Effekte von IFRS 11 und 16, bei einem Gesamtkonzernumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro."



© SPORT1/Getty Images/Widmann © SPORT1/Getty Images/Widmann wird auch in der kommenden Saison das Titelpatronat für den Sport1-"Doppelpass" übernehmen. Darauf hat sich der Vermarkter des Senders nun mit dem Vergleichsportal geeinigt. "Mit der Verlängerung unseres Engagements beim ‘Doppelpass’ bauen wir unsere Rolle als Sportsponsor in Deutschland konsequent aus", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei Check24. Man wolle auch weiterhin in solchen "Premium-Umfeldern" werben, so Röttele. Zuletzt verlängerte Check24 auch die Zusammenarbeit mit der ARD bei der "Sportschau" und auch bei der WM gehörte das Unternehmen zu den Programmsponsoren.



Derhat seinen, das berichtet das Branchenportal "New Business". Laut dem Bericht umfasst die Ausschreibung Media-Dienstleistungen für die öffentlich-rechtliche Anstalt sowie die verschiedenen Programm- und Angebotsmarken. Aktueller Etathalter ist, das seinen Sitz, ebenfalls wie der WDR, in Köln hat. Planus will erneut antreten, um den Etat zu verteidigen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass derab sofort auf einenbestehend aus Serviceplan, Heimrich & Hannot und Viertakt setzt ( DWDL.de berichtete ). Die Hamburger Agentur pilot ist auch weiterhin für den Bereich Media des MDR zuständig und gewann zuletzt auch den ARD-Etat ( DWDL.de berichtete ).



© HD+ © HD+ hat seine im Juni gestartete Werbekampagne wie angekündigt um drei neue TV-Spots ergänzt, diese sind seit dem 13. August bei verschiedenen Sender zu sehen. Gestartet war man mit Print-, Online- und POS-Aktivitäten. Die von der Münchner Agentur Heye entwickelte Kampagne spielt mit plakativen Assoziationen und bekannten Wortketten. Die Motive und die neuen TV-Spots sind geprägt von einer bunten Farbwelt. Die drei Spots, erzählt von Friedrich Liechtenstein, wurden von The Marmalade in Hamburg produziert. Sie werden in zwei Durchläufen einmal im August/September und dann noch im Dezember/Januar zu sehen sein. Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD+: "Die neuen TV-Spots sind eine bildstarke Ergänzung zu unserer neuen Kampagne 'Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen'. Damit unterstreichen wir erneut, dass HD+ als Marktführer die beste Wahl ist und die fairsten Konditionen bietet. Die prägnanten Geschichten der neuen HD+ Kampagne können flexibel an verschiedene Werbeformate angepasst werden. Daher ist es nur logisch, dass die Kampagne auch dort zu sehen ist, wo sie wirklich hingehört - ins TV. So zeigen wir nun auch den TV-Zuschauern auf spielerische Weise, dass Fernsehen und HD+ untrennbar miteinander verbunden sind." Das Bruttomediavolumen der Kampagne umfasst für das zweite Halbjahr zehn Millionen Euro.

Personalien



© pilot © pilot sind neue Geschäftsführer von pilot Berlin, das hat die Agenturgruppe nun bekanntgegeben. Die beiden haben den Standort bereits seit Dezember des vergangenen Jahres als gleichberechtigte Mitglieder der Geschäftsleitung geführt, nun folgt die Beförderung. Sonst ändert sich nichts: Nowack kümmert sich um die Klassik, Strategie und das Neukundengeschäft, bei Natascha Heydorn liegen vor allem digitale Aufgaben wie Einkauf, Programmatic sowie die gezielte Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter. "Natascha und Thomas haben den Berliner Standort in den letzten Monaten erfolgreich umgebaut und absolut zukunftsfähig aufgestellt – insofern war die Berufung in die Geschäftsführung eine reine Formsache", sagt Jens-Uwe Steffens, Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter von pilot.

