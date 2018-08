Panzer-Werbung für DMAX-Format, Bundesliga-Vermarktung

© DMAX

DMAX begleitet die neue Staffel von "Steel Buddies" mit einem recht ungewöhnlichen Werbespot über Panzer. Außerdem: Sky und Sport1 haben pünktlich zum Bundesliga-Start eine erfolgreiche Vermarktung der bestehenden Werbeflächen vermeldet.



bewirbt die neue Staffel von "" mit einem. Darin wird zunächst der Eindruck erweckt, dass das (fiktive) Portal("Europas führender Spezialist für den Gebrauchtpanzer-Ankauf") um Kunden wirbt. DMAX hat auch eine entsprechende Pressemitteilung verschickt, in der es heißt, das Panzer-Portal werbe rund um die neuen Folgen "Steel Buddies" nun auch im TV. Schaut man den Trailer zu Ende, kommt irgendwannins Bild - der Hauptprotagonist von "Steel Buddies" und der Witz wird aufgelöst. In der Pressemitteilung tritt Manousakis als Geschäftsführer von WirKaufenDeinenPanzer.de auf, er sagt: "Durch die Präsenz im TV werden künftig noch mehr Panzerbesitzer auf uns aufmerksam. Das Marktpotential für gebrauchte Panzer ist riesig, wir sehen hier große Wachstumschancen." Als Kreativagentur hat sich DMAX für die ungewöhnliche Werbungaus München an Bord geholt. DMAX zeigt ab dem 28. August insgesamt 14 neue Folgen von "Steel Buddies", das Format läuft immer dienstags zur besten Sendezeit. Hier geht's zum Trailer







Am Wochenende ist diein die neue Saison gestartet - und beistellt man bereits einder werbungtreibenden Unternehmen fest. Dieseien an den ersten beiden Spieltagen, teilte der Vermarkter bereits in der vergangenen Woche mit. Dasim Bundesliga-Umfeld auf Sky lag bereits vor dem Bundesliga-Auftakt im. Konkrete Zahlen nennt Sky Media wie immer nicht. Bereits bekannt war, dasssich das Titelpatronat des Samstagabend-Topspiel gesichert hatte undkünftig "Alle Spiele, alle Tore" sponsern wird ( DWDL.de berichtete ). Nun hat Sky Media auchals neuen Partner präsentiert. Der Telekommunikationsanbieter wird im Live-Umfeld der Bundesliga werben und zudem den Fußball-Talk "Wontorra" sponsern. Dieser hört künftig auf den Namen "". Ein weiterer großer Werbekunde in der neuen Saison wirdsein. Zudem haben Kunden wieihr Engagement "massiv" ausgebaut., Geschäftsführer Sky Media, sagt: "Die Fußball-Bundesliga ist der stärkste Content auf dem deutschen Werbemarkt und die Nachfrage unserer Kunden nach diesem einzigartigen Produkt ist ununterbrochen hoch. Neue Impulse erwarten wir durch die verstärkte Nutzung von Augmented Reality Technologien. Wir erhoffen uns im Laufe der kommenden Spielzeit durch die bevorstehenden AGF Reformen eine validere Ausweisung der Bundesliga-Reichweiten."



© Constantin Medien © Constantin Medien Sport1 Media hat zum Start in die neue Fußball-Saison eine erfolgreiche Vermarktung sämtlicher Bundesliga-Flächen vermeldet. Während der gesamten Saison seien die crossmedialen Umfelder im TV, Online, Mobile und auf den Social-Media-Kanälen durch langjährige Partner wie Check24, Honda und Hankook belegt. Erstmals wirbt auch die Marke Clausthaler Alkoholfrei beim Sportsender. Im Umfeld des "Doppelpass" sind Sponsoringmaßnahmen geplant. Im TV umfassen die Werbeaktivitäten Produktplatzierung und Ausstatter-Hinweis, Werbespots sowie Rubriken-Sponsoring. Darüber hinaus sind Pre-Rolls von Clausthaler Alkoholfrei beim "Doppelpass" auf sport1.de und in der App des Senders zu sehen. Christian Gruber, Senior Director Client Sales und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 Media GmbH, sagt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Vermarktung für die neue Bundesliga-Saison. Die erfolgreiche Auslastung ist eine erneute Bestätigung für die Attraktivität unserer Angebote und Formate – und unserer 360°-Vermarktungsstrategie, mit der wir die Sport1-Plattformen über alle Kanäle hinweg verbinden. Die nachhaltige Fortführung bestehender Kooperationen mit unseren langjährigen Partnern zeigt den besonderen Stellenwert der hochklassigen Fußball-Umfelder auf Sport1 für unsere Kunden."

ProSiebenSat.1 hat in Österreich mit T-Mobile und Mediacom eine Addressable-TV-Kampagne mit wechselnden Ortsansprachen umgesetzt. Das Werbemittel Switch In XXL wurde dabei in Abhängigkeit vom Gerätestandort mit der jeweils zutreffenden Ortsansprache automatisch angepasst und ausgespielt. Die Textelemente für über 500 österreichische Gemeinden wurden dynamisch über eine Datenbankschnittstelle geladen. Zusätzlich war der Switch In XXL mit einem Video zur aktuellen T-Mobile-Kampagne verlinkt, das via gelber Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden konnte. Thomas Mayer, Werbeleiter T-Mobile Austria, sagt über die Kampagne: "Die Kombination aus technischer Machbarkeit und personalisierter Kreation erhöht die Relevanz und damit die Werbewirksamkeit des Sujets merklich ohne den Aufwand dafür zu sprengen. Wir werden daher Addressable TV in Zukunft weiter und intensiver nutzen."

