Werbung für "Babylon Berlin", ITV und RTL Group kooperieren

Die ARD-Werbung hat für "Babylon Berlin" eine Sonderwerbeform kreiert, für die man nun Schweppes gewinnen konnte. Außerdem: Neues von der AGF, die RTL Group und ITV kooperieren und die HR Werbung bekommt einen neuen Geschäftsführer.



7,83 Millionen Menschen haben sich am Sonntag die ersten drei Folgen von "" im Ersten angesehen ( DWDL.de berichtete ). Nach dem starken Start werden die restlichen Folgen immerzu sehen sein. Für diehat dieeinekreiert. Diese wird an den kommenden sechs Donnerstagen bis zum 8. November im Rahmen der Viertelstunde vor acht um 19:49 Uhr ausgestrahlt. Im sogenannten "" wird auf die an diesem Tag anstehende Folge hingewiesen. Als Werbepartner für die Sonderwerbeform konnte man die Getränkemarkegewinnen. "Babylon Berlin ist fraglos einer der Höhepunkte im deutschen TV-Herbst, der auf große Aufmerksamkeit, hohe Reichweiten und starkes Zuschauer-Involvement treffen wird. Der Werbe-Split um 19:49 Uhr ist dabei nicht nur ein sinnvolles Ankündigungsscharnier für die Serie, sondern als Bestandteil der begehrten Viertelstunde vor acht auch eine attraktive Präsenz für unseren Werbepartner Schweppes", sagt, Geschäftsleitung TV der ARD-Werbung Sales & Services., Leiter Produktmanagement Schweppes, ergänzt: "Schweppes steht für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und eine ausgezeichnete Premium-Qualität. Und das bereits seit 1783. Das Stadt- und Gesellschaftsportrait der Goldenen Zwanziger von Babylon Berlin ist ein wunderbares Umfeld, um die Tradition unserer Marke zu präsentieren. Schweppes, das Original, war auch bereits in den goldenen Zwanzigern absolut präsent. Diese Zeit greifen wir im Übrigen auch in unserem aktuellen TV-Spot sehr anschaulich auf."







© RTL Group © RTL Group RTL Group und der britische Privatsender ITV wollen künftig in der internationalen Werbevermarktung noch enger zusammenarbeiten und haben deshalb nun eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Durch diese Vereinbarung wird RTL AdConnect, der internationale Werbevermarkter der RTL Group, die weltweite Werbevermarktung von ITV außerhalb Großbritanniens übernehmen und eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Werbe-Technologie vorantreiben. Zusätzlich erhält Kelly Williams, Managing Director Commercial bei ITV, einen Sitz im Board von RTL AdConnect. "Vor dem Hintergrund des stärker werdenden Wettbewerbs mit den globalen Tech-Giganten, sehen wir uns aktiv nach Möglichkeiten für neue Partnerschaften mit anderen europäischen Medienunternehmen um", so Bert Habets, CEO der RTL Group. "Wir arbeiten an einer führenden Vermarktungsplattform. Dafür kombinieren wir die internationale Reichweite der führenden TV-Sender, die von RTL AdConnect vertreten werden, mit der Technologiekompetenz von SpotX. Diese Plattform wird offen für alle Sender und Inhalteanbieter sein, die eine innovative, kundenfreundliche Alternative zu den globalen Tech-Giganten suchen. Ich freue mich über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit ITV und bin mir sicher, dass RTL AdConnect von Kelly Williams Erfahrung und Expertise profitieren wird."



© AGF © AGF Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) hat auf ihrem diesjährigen Forum einen Einblick in aktuelle und kommende Projekte gegeben. Als Schwerpunkte für die kommenden Monate hat man sich die Weiterentwicklung des TV-Panels, eine Beschleunigung bei der Bereitstellung konvergenter Nutzungsdaten, die Integration von Mobile sowie die Ausweisung von Leistungsdaten für YouTube, auf die Fahne geschrieben. Dies erklärte AGF-Geschäftsführerin Anke Weber. Besonders die Messung von YouTube stand auf dem AGF-Forum im Fokus, hier hinkt man dem früher kommunizierten Zeitplan ja weiter hinterher. Gemeinsam mit Dirk Bruns, Head of Video Sales Central Europe bei Google, gab Weber einen Einblick in das Projekt. Der Prozess der Datenlieferung ist mittlerweile final aufgesetzt, derzeit laufen ein Prozess- und ein Daten-Audit. Dabei prüfen unabhängige Institute, ob die angelieferten Daten und deren Struktur die Anforderungen des AGF-Systems erfüllen, um integriert werden zu können. Durch die Integration von Youtube erreiche man einen "echten Meilenstein", der weltweit einmalig sei, so Weber. Das erkläre auch die lange Zeitspanne, in der das Projekt nun schon realisiert wird. "Unser Ziel ist es, dem Markt einen Standard für konvergente Reichweiten zur Verfügung zu stellen, der die hohe qualitative Verlässlichkeit garantiert, für den die AGF seit nunmehr drei Jahrzehnten als JIC steht", so Weber.

Personalien



© HR © HR HR Werbung bekommt zum 1. Januar 2019 mit Karsten Simon einen neuen Geschäftsführer. Er folgt auf Bernhard Cromm, der zum Jahresende nach 37 Jahren im Hessischen Rundfunk in den Ruhestand geht. Die Personalie wurde bereits vom Aufsichtsrat der HR Werbung durchgewunken. "Mit Karsten Simon haben wir einen versierten Kenner und Innovationstreiber für die Geschäftsführung der HR Werbung gewinnen können", so der Aufsichtsratsvorsitzende der HR Werbung, Armin Clauss. Simon ist bereits seit 2012 ständiger Vertreter des Geschäftsführers. Zu seinem neuen Job sagt Simon selbst: "Die Werbelandschaft hat sich in den vergangenen Jahren massiv gewandelt. Wir als HR Werbung wollen und werden diesen Veränderungen weiterhin offensiv und kreativ begegnen. Dies gilt sowohl für den hessischen als auch – gemeinsam mit den anderen ARD-Werbegesellschaften – für den nationalen Werbemarkt." Gleichzeitig wurde nun auch entschieden, dass Armin Clauss Vorsitzender des Aufsichtsrates bleibt, Doris Piel ist auch weiterhin seine Stellvertreterin.



© SpotX © SpotX wird bei der RTL-Group-Tochter SpotX, einer globalen Plattform für Videowerbung und -Monetarisierung, Senior Vice President Global Marketing. In dieser Funktion soll er ab sofort die globale Marketingstrategie des Unternehmens entwickeln und umsetzen. Hunt war sieben Jahre bei SpotX in der Produktabteilung tätig, dort agierte er zuletzt als Senior Director of Product Management. "Kevins bisherige Erfahrung beim Aufbau eines Hochleistungsteam wird ihm nützen, wenn es darum geht, die nächste Stufe einer globalen Marketingstrategie zu erreichen", sagt Mike Shehan, Mitbegründer und CEO von SpotX. "Insbesondere seine detaillierten Produktkenntnisse qualifizieren ihn für diese neue Position. Und sein unerschütterlicher Fokus auf die globale Ausrichtung des Marketings, sowohl auf das Produkt als auch auf den Vertrieb bezogen, wird definitiv eine Schlüsselrolle spielen, um unsere Kunden bei all ihren Anforderungen an Videowerbung zu unterstützen." Hunt selbst sagt: "SpotX steht in der Ad-Tech-Branche für hervorragende Technologie und Services in der internationalen Medienindustrie. Ich bin sehr stolz auf das Vertrauen, das wir mit unseren Services setzen. Wir haben spannende Geschichten zu erzählen, wie wir die Schnittstelle zwischen TV und Online Video verändern."

