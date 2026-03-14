"Lass uns das nicht versauen, sonst moderieren es demnächst die Kaulitz-Zwillinge", sagt Barbara Schöneberger gleich zu Beginn zu Stefan Raab. Und auch wenn die Zwillinge auf absehbare Zeit mit ihrer Netflix-Show, dem gemeinsamen Podcast und "Wetten, dass..?" ziemlich gut ausgelastet sein dürften, so steckt in dem Satz durchaus ein Fünkchen Wahrheit.

Floppen sollte "Wer weiß wie wann was war?", so der Titel der neuen RTL-Show, besser nicht. Schon jetzt, eineinhalb Jahre nach seinem Comeback, hat die Erzählung vom Hit-Produzenten Raab einige Kratzer bekommen: Seine wöchentliche Comedyshow ist bei RTL inzwischen auf einem Sendeplatz am späten Abend angekommen, vor einigen Monaten geriet er im "Unzerquizbaren"-Duo mit Elton unter die Räder und den Glauben an die von Raab produzierte Spielshow "Eltons 12" scheint man in Köln vorerst auch verloren zu haben. Wieso sonst sollte RTL die Ausstrahlung der bereits vor langer Zeit entstandenen Folgen ein gutes Jahr zurückhalten?

Nun also der nächste Samstagabend-Anlauf. Dafür hat sich Raab mit Barbara Schöneberger die moderierende Allzweckwaffe an seine Seite geholt hat, mit der augenscheinlich schon vor einem Jahr die Chemie stimmte, als beide gemeinsam in Raabs "Chefsache ESC" auf der Bühne standen. Ein kluger Schachzug, schließlich gilt das Moderieren von Quizshows nicht gerade als Raabs Stärke. Schöneberger sorgt dagegen in der Premieren-Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war?" erkennbar für Tempo. Zumindest im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, die das Konzept bietet.

Tatsächlich spricht wenig dafür, dass Raab neueste Show-Idee auf einen Eintrag ins Guinness-Buch für das zügigste Quiz hoffen darf. Eine halbe Stunde vergeht, bis den drei prominent besetzten Rateteams jeweils eine Frage gestellt worden ist. Dass "Wer weiß wie wann was war?" dennoch Unterhaltungswert besitzt, hat die Show einzig den Entertainer-Qualitäten ihrer Gastgeber - und erstaunlich liebevoll gestalteten Einspielern - zu verdanken. Ob beim absichtlich asynchronen Playback-Auftritt zu Beginn, verkleidet als DJ Bobo und Tina Turner oder beim Kommentieren alter Werbespots: Gemeinsam machen Stefan Raab und Barbara Schöneberger eine wirklich gute Figur, selbst wenn bei Raab mal die Hose reißt oder er von Miley Cyrus' Abrisskugel getroffen wird.

© RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert Ricarda Lang, Stefan Raab und Max Giesinger bei "Wer weiß wie wann was war?".

Bei alledem geraten die Rate-Promis, unter ihnen Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang mit ihrem Quiz-Einstand, zeitweise arg in den Hintergrund. Ihre Aufgabe ist es, zusammen mit den Zuschauern in ihrem Rücken durch die Beantwortung von Fragen zu Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte möglichst viel Geld zu erspielen. Die Besonderheit liegt darin, dass die drei Publikumsblöcke nach ihrem Alter aufgeteilt sind, was die Show letztlich zu einer Art Dreikampf der Generationen mutieren lässt.

Dass sich Stefan Raab hier nicht an der Neuerfindung der Samstagabendshow versucht, legt schon alleine die Inszenierung mit einer Titelmusik nahe, die mehr an die 70er erinnert als an das Hier und Jetzt. Zu diesem Retro-Gefühl tragen auch die Tänzerinnen mit rosafarbenem Federschmuck bei, die am Ende noch einmal über die Bühne wackeln. Details wie diese sind es, die das Konzept stimmig wirken lassen - und nach drei Stunden weiß man immerhin, dass Dagmar Wöhrl mal in einem Sexfilm mitspielte und Maggi in einem Werbespot aus grauer Vorzeit das Wort "Hure" unterbrachte. Das muss 2026 reichen, um die Kaulitz-Zwillinge zu verhindern.