ZDFneo hat mit "Neo Match up" eine neue Show gestartet, deren Prämisse ziemlich einfach ist: Wer kann Menschen besser lesen? Nicht weniger simpel fällt das dazugehörige Konzept aus: In jeder Folge gibt es ein vorgegebenes Thema, zu dem fünf Begriffe den jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten mittels möglichst kluger Fragen zugeordnet werden müssen. Wer die meisten "Matches" hat, gewinnt keinen Preis, aber mindestens Ruhm und Ehre.

In jeder Show mit dabei ist Comedienne Parshad Esmaeili, die in der Vergangenheit für einen privaten Radiosender arbeitete, den Deutschen Radiopreis erhielt und seit einigen Jahren Teil des öffentlich-rechtlichen funk-Netzwerkes ist. Das Besondere: Esmaeili fungiert nicht als klassische Moderatorin, sondern tritt stets selbst gegen ihre Gäste an – und legt dabei nicht nur reichlich Humor, sondern allen voran eine bemerkenswerte Motivation an den Tag, ihre Menschenkenntnis unter Beweis zu stellen. Ein, um im Bild zu bleiben, echtes Match!

"Bauchgefühl trifft auf Vorurteil", so beschreibt sie in der Auftakt-Folge die eigentliche Herausforderung, die sich hinter der Spielidee verbirgt, aber ausgerechnet zur Premiere noch etwas lahmt. Das hängt weniger mit Schauspielerin Karoline Herfurth zusammen, die beim Raten nicht weniger motiviert zu sein scheint, als vielmehr mit dem Thema: Zu erraten gilt es nämlich "sehr, sehr, sehr wilde Berufe" (O-Ton Esmaeili), was "Neo Match up" stellenweise an eine moderne Version von "Was bin ich?" erinnern lässt: Gewissermaßen heiteres Beruferaten auf Speed. Dass eine Pornodarstellerin (oder ein Pornodarsteller?) unter den zu befragenden Personen ist, sorgt dann auch erwartungsgemäß schnell für einige Hihi-Höhö-Momente, die das Format streng genommen gar nicht nötig hätte.

Wie sehr das Konzept aufgehen kann, belegen andere Folgen, in denen die Themensetzung etwas kreativer geraten ist. Allen voran jene, in der Parshad Esmaeili gegen Kurt Krömer antritt, um fünf Personen ihre jeweils begangenen Straftaten zuzuordnen. Dank Krömers bissiger Fragen, gepaart mit seiner Neuköllner Schnauze ("Ich verkauf doch nicht Drogen im Park und hab dann ein Herzchen uff'm Nagel!"), gelingt über weite Strecken hinweg ein herrlicher Schlagabtausch, der großen Unterhaltungswert besitzt. Warum jedoch in einem eingeschobenen Minispiel ausgerechnet ein riesiger Dildo seiner richtigen Besitzerin zugeordnet werden muss, bleibt unklar – ganz ohne Fickificki scheint die Show nicht so recht auskommen zu wollen.

© ZDF/Niels Freidel Parshad Esmaeili tritt in "Neo Match up" gegen Komiker Kurt Krömer an. Die beiden müssen den vorgestellten Protagonisten und Protagonistinnen die vorgegebenen Straftaten zuordnen.

Davon abgesehen macht die erste Staffel von "Neo Match up", produziert von 1Take Films, auf Anhieb vieles richtig – auch im direkten Vergleich mit "Wer isses?", jener ProSieben-Rateshow, in der vor geraumer Zeit ebenfalls Menschenkenntnis gefragt war. Denn während ProSieben einst der Versuchung erlag, das banale Konzept zur mehrstündigen Primetime-Show aufzublasen, legt ZDFneo sein ganz ähnlich gelagertes Format als schnellen Halbstünder an, der jegliche drohenden Längen im Keim erstickt.

Wesentliche Erkenntnisse sind am Ende der Sendung zwar nicht zu erwarten, aber zumindest wird das Publikum bei "Neo Match up" nur allzu oft daran erinnert, wie trügerisch ein erster Eindruck sein kann: Ein tätowierter Körper macht noch keinen Drogenhändler – und eine vermeintliche Pornodarstellerin kann mitunter im wahren Leben durchaus auch richtige Rohre bearbeiten. Hihi. Höhö.

"Neo Match up" läuft donnerstags um 22:15 Uhr bei ZDFneo. Im ZDF-Streamingportal stehen bereits alle vier Folgen zum Abruf bereit.