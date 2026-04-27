Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wie viele Sesamkörner sich im Schnitt auf dem Brötchen eines BigMacs befinden? Oder wie viele Minuten am Tag wir unsere Jogginghose tragen? Wenn ja, dann sind Sie bei der neuen RTL-Quizshow "Die Weisheit der Vielen" richtig, die im Übrigen nichts zu tun hat mit jenem gleichnamigen Format mit Günther Jauch, das vor nunmehr 18 Jahren zu einer Art Dauer-Call-in-Veranstaltung mutierte und danach glücklicherweise in der Versenkung verschwand.

Nein, der neuen "Weisheit der Vielen" liegt eine BBC-Show zugrunde, die der Privatsender jetzt mit zunächst drei Folgen nach Deutschland holt. Als "ultimative David-gegen-Goliath"-Gameshow bewarb die Produktionsfirma BBC Studios das Format schon vor geraumer Zeit, weil es einzelne Kandidatinnen und Kandidaten darin mit einer Gruppe von gleich 200 Personen im Studio aufnehmen müssen, deren Durchschnittsantwort als Gradmesser über das Weiterkommen entscheidet. Ziel ist es nämlich, mit der eigenen Antwort näher am korrekten Wert zu liegen als die "Vielen" mit ihrer gesammelten Weisheit. Gelingt das, gewinnen die Kandidaten das Geld – liegt hingegen die Gruppe vorn, fließt das Geld in einen Jackpot, der am Ende jeder Ausgabe unter den "Vielen" aufgeteilt wird.

Es ist ein simples und eigentlich auch stimmiges Konzept, mit dem RTL nun für eine kurze Zeit den eigentlichen "Wer wird Millionär?"-Sendeplatz bespielt. Stimmig deshalb, weil der Duell-Charakter tatsächlich gut herausgearbeitet und die einzelnen Antworten der beiden Publikumsblöcke modern inszeniert wurden. Bevor es zur Auflösung kommt, rollen die animierten Köpfe aller Personen auf den großen Screen im Studio und visualisieren die stets breite Range an gegebenen Antworten auf äußerst anschauliche Weise. Dadurch wird erkennbar, dass sich die vermeintliche "Weisheit" eben nicht aus den wenigen Extremen am Rand speist, sondern aus der Gesamtheit aller Tipps. So schwankt die Zahl der geschätzten Sesamkörner auf besagtem BigMac zwar zwischen 13 und 680 – und doch liegen die "Vielen" letztlich näher am korrekten Ergebnis (178) als der Herausforderer auf der Bühne.

© RTL / Stefan Gregorowius "Die Weisheit der Vielen": LED-Spektakel im Studio.

Wer ein Faible für Schätzfragen hat, kommt in dem Show-Neustart also gewiss auf seine Kosten. Dass der Funke dennoch nicht so recht überspringen will, hat einen anderen Grund. Denn so sehr sich Ralf Schmitz auch bemüht, dem Format seinen Stempel aufzudrücken – als Quiz-Moderator ist er an dieser Stelle leider eine Fehlbesetzung. Das mag auch daran liegen, dass er immerzu der Versuchung erliegt, jede noch so unscheinbare Aussage wahlweise mit einem Scherz oder lauten Lacher zu versehen. Das ist nachvollziehbar, weil Schmitz von Haus aus Komiker ist, wirkt bei "Die Weisheit der Vielen" auf Dauer aber vor allem ermüdend.

Schmitz' Stärke, die humorvollen Einlassungen und spitzen Kommentare, die er in der Vergangenheit bei "Take me Out" so oft unter Beweis stellte, erweist sich hier leider als Schwäche, denn viel zu selten verlassen die Dialoge die Oberfläche. Und so kommt die Show dann auch schnell ziemlich redundant daher – erst recht, wenn nicht nur die titelgebende "Weisheit der Vielen" herausgestellt wird, sondern auch die vermeintliche Blödheit der Einzelnen. Das geschieht, indem man Schmitz immer wieder jene Kandidaten aus dem Publikumsblock herauspicken lässt, deren Antworten besonders weit von der richtigen Antwort entfernt sind. Aylin auf Sitzplatz 90 glaubt, dass jeder im Schnitt 987 Direktnachrichten am Tag verschickt? Hähähä! Julia auf Platz 7 denkt, dass Eltern in Deutschland bis zum 18. Geburtstag nur 6.800 Euro für jedes Kind ausgeben? Hohoho! Und Dörte auf Platz 7 geht davon aus, dass jeder Deutsche jährlich im Schnitt 689 Rollen Klopapier verwendet? Hihihi!

Nach zwei Stunden hat man als Zuschauer auf diese Weise zwar viel skurriles Wissen aufgeschnappt, aber auch das Bedürfnis, den Kopf möglichst schnell wieder freizukriegem. Ach ja: Die Jogginghose tragen wir im Schnitt übrigens 150 Minuten am Tag. Und nicht, wie Kandidatin Larissa auf Platz 166 mutmaße, nur vier. Oder um es im Duktus der Show zu sagen: Hahaha.

"Die Weisheit der Vielen", montags um 20:15 Uhr bei RTL