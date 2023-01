Über mangelnde Abwechslung kann man sich auf dem 17:05-Uhr-Sendeplatz von RTLzwei nicht beklagen. Nach Soap-Ausflügen ins Krankenhaus, nach Leipzig, in die Influencer-Welt und auf's Dorf sowie Scripted-Reality-Blaulicht-Formaten oder einer Immobilien-Show, wird ein Parkplatz samt Drive-In zum Schauplatz guter Laune und getroffener Töne. Letzten Endes ist "Music Drive In", produziert von SEO Entertainment, eine Mischung aus den immer schon erfolgreichsten Casting-Show-Folgen von "DSDS" und dem nicht nur in den USA legendären "Carpool Karaoke".

Denn: Reichen ein paar getroffene Töne, Party-Stimmung hinter'm Lenkrad und ein bisschen Sonnenschein am Drive-In-Schalter wirklich, um die quotentechnisch seit Jahren vorherrschende 17-Uhr-Schlecht-Wetterstimmung von RTLzwei zu beenden? Fraglich. Auch, weil das Konzept keinen Spielraum für Abwechslung mit sich bringt, erschöpft sich "Music Drive In" schneller als es den Verantwortlichen lieb sein dürfte.



Schon das Durchhalten einer ganzen Folge fällt – so nett das Gesehene sein mag – schwer. Warum? Anders als etwa "Carpool Karaoke" schafft "Music Drive In" eben keine überraschenden Einblicke spannender Interaktion. Es arbeitet logischerweise nicht mit Hollywood-Superstars und eine Ankündigung der Teilnahme von James Corden liegt zumindest bis jetzt noch nicht vor. Und so glaubhaft die Freude der teilnehmenden Party-People ist: Mit der Laufzeit von netto rund 45 Minuten ist der Parkplatz-Spaß zu lang geraten.



Dabei kann man der Produktion bei Leibe nicht vorwerfen, sich nicht bis ins kleinste Detail Mühe gegeben zu haben. Wie schon bei anderen Formaten der SEO, "Feuer & Flamme" oder "Down the Road" für die Dritten, ist "Music Drive In" handwerklich stark geworden - nicht nur generell im optischen Bereich, sondern auch, weil viele Schnitte passgenau zur Musik gesetzt wurden.

Dass "Music Drive In" aber genügend Impulse setzt, damit ausreichend Publikum im werberelevanten Ater nun täglich um 17:05 Uhr einschaltet, darf dennoch mit einem Fragezeichen versehen werden - nicht zuletzt, weil es dem Format letztlich doch an nötiger Fallhöhe fehlt. So wäre "Music Drive in" sicherlich ein richtig guter Part eines größeren Ganzen. Eigenständig und täglich trägt es über die Sendezeit jedoch kaum.





"Music Drive In", montags bis freitags, 17:05 Uhr, RTLzwei