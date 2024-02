am 27.02.2024 - 15:19 Uhr

Die besten Krimis sind bekanntlich die, bei denen man bis zwei Minuten vor Schluss keine Ahnung hat, wie die Auflösung ausfällt. Ganz anders verhält es sich mit diesem Text, der nämlich schon ab Satz drei klar macht, wie es um den neuen RTL-Dienstagskrimi "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" steht. Der 90-Minüter mit Antoine Monot ("Ein Fall für Zwei") in tragender Rolle ist solide Krimikost, die abendfüllend nett unterhält, wohl aber vorerst nicht einprägend genug ist, um lange in Erinnerung zu bleiben. Das liegt auch daran, dass der behandelte Fall der Produktion von Redseven Entertainment inhaltlich weit weniger besonders ist als das 2023 vom Privatsender ausprobierte und wieder eingestampfte "Sonderlage", die Produktion an sich optisch weniger hübsch ist als die erfolgreichen Dünenkrimis und bisweilen weniger humorig als der jüngst gesendete Duisburg-Krimi mit Caroline Peters.

© RTL/ Redseven Entertainment/ Hendrik Heiden Jessica Ginkel (l.), bekannt aus "Der Lehrer", ist auch im neuen RTL-Krimi "Behringer und die Toten" zu sehen.

So bleibt "Behringer und die Toten – Feuerteufel" hauptsächlich deshalb ein solider Auftakt-90-Minüter, weil ersichtlich wird, dass in der Figurenkombination viel Potential steckt. Das ist ein wichtiges Gut im Dickicht etlicher Krimireihen, die inzwischen nahezu täglich auf das Publikum losgelassen werden. Die Punkte, die abseits dessen noch Luft nach oben bieten, können schließlich noch nachjustiert werden.



Zwei Filme von "Behringer und die Toten" laufen am Dienstag, 27. Februar und 5. März bei RTL um 20:15 Uhr. Beide Filme stehen zudem sieben Tage im Voraus auf Abruf bereit.