„Ich würd auch gern tanzen aber ich muss hier diesen Kokolores machen“

(Klaas Heufer-Umlauf)

„Auf ProSieben läuft gerade im Moment sehr viel Quatsch.“

(Joko Winterscheidt)

Jetzt komme eine Show mit Joko und Klaas, die immer ganz spannend sei, besonders am Ende. „Deswegen würden wir Ihnen entgegen kommen und das zuerst zeigen. Die Show heißt ‚Mein bester Feind‘ und das können Sie sich jetzt rückwärts anschauen.“ Und genau das passierte dann auch in voller Länge. Man darf gespannt sein, welche Reichweite die GfK für den wahrlich unverständlichen Quatsch in der Nacht ermitteln wird. Sprunghaft besser dürften die Quoten der zwei eingeplanten „Simpsons“-Folgen im Anschluss sein.

„…und dann habe ich da noch sechs Jahre aufm sinkenden Schiff weitergesungen“



(Klaas Heufer-Umlauf)

„Wir sind 24 Stunden drauf. Also auf Sendung, nicht wie man das sonst noch verstehen könnte“

(Joko Winterscheidt)

„Wir befreien uns jetzt selber und Sie auch von dieser Sendung“

(Joko Winterscheidt)

Auch ohne Aliens ein guter Gewinner der einstündigen Rankingshow für TV-Nerds. „Wir befreien uns jetzt selber und Sie auch von dieser Sendung“, so Joko, der den Rahmen dieser Show immer wieder auch dafür nutzte um mit Klaas einmal mehr das Publikum in und um Berlin zur Teilnahme aufzurufen: „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) sei für die Primetime geplant. Und damit übergeben sie an das einzige Programm aus dem regulären ProSieben-Angebot an diesem Sonntag, die 15-minütige „Newstime“. („Eine ganz wichtige Säule im Programm von ProSieben“, Joko).

Das ist einerseits das Interessante an der Show, gleichzeitig aber bringt es das Format auch um manche Heldenreise. Denn wer zu Beginn der Show spielt, hat geringe Chancen bis zum Ende drin zu bleiben; kann dem Publikum zuhause also fast egal sein. Gleich zu Beginn der Show stellt Joko überrascht fest, dass alles viel schneller gehe als er sich das vorgestellt hat. Bevor aber so etwas wie Tempo reinkommt, bremst das Duo in wirklich jeder Spielrunde ab, um den Kandidatinnen und Kandidaten - und dem TV-Publikum - nochmals zu erklären, was der besonders coole Kniff der Show ist. Bei 25 Spielrunden war das dann doch selbst für eine allererste Sendung etwas oft.

„Das ist unseriös, aber wir machen das!“

(Klaas Heufer-Umlauf)

„????? (Was das Budget noch hergibt)“ hatten Joko & Klaas im Vorfeld für 22.30 Uhr angekündigt, dann aber am Sonntagnachmittag schon konkretisiert: Budget war keins mehr da, es gab den dritten Teil des Best Of „Aushalten nicht lachen“ - und das bis kurz vor Mitternacht. Da stehen die beiden noch einmal allein auf der Bühne ihrer neuen Quizshow. „Wir müssen jetzt hier reingrätschen und Danke sagen. Wir haben den Tag ein bisschen schlecht getimt… das würd ich jetzt nicht sagen, aber hier und da überzogen“, so Joko.

Ein Ausrufezeichen für Spielfreude im Linearen





