Wenn man an Gameshows vergangener Tage denkt, dann kommen einem schnell "Glücksrad", "Geh aufs Ganze" oder "Der Preis ist heiß" in den Sinn. "Hast du Töne?" wird in dieser Aufzählung gerne vergessen - was auch daran liegen könnte, dass die Musikrateshow bei Vox nie zum ganz großen Hit avancierte und 2001 nach zwei Jahren und 333 Folgen wieder eingestellt wurde.

Kultig war "Hast du Töne?" trotzdem, weil die Show zum Mitraten einlud und der junge Matthias Opdenhövel als frecher Gastgeber so sehr von sich reden machte, dass er sich in den folgenden Jahren für viele weitere Moderations-Aufgaben empfahl. Umso bemerkenswerter, dass Sat.1 vor wenigen Jahren eine Neuauflage an den Start brachte, dabei aber weder auf den Original-Titel noch den Original-Moderator setzte. Diesen Fehler hat der Sender jetzt korrigiert und ganz nebenbei mit Tönlein Brillant auch noch die Original-Band zurückgebracht.

Und doch unterscheidet sich das "Hast du Töne?" von heute von der Version von damals recht deutlich. Die einstmals kleine, aber feine Vorabendshow wurde nämlich zum Primetime-Format aufgemotzt, das plötzlich weit mehr als zwei Stunden tragen muss - keine Selbstverständlichkeit, wie viele Gameshow-Neuauflagen der jüngeren Vergangenheit bewiesen.

Im Falle von "Hast du Töne?" haben Sat.1 und die Produktionsfirma Banijay Productions Germany allerdings einiges richtig gemacht. Dass nun nicht mehr "echte" Kandidaten gegeneinander antreten, sondern Promis für ihren Zuschauerblock spielen, mag man bedauern, doch der Ärger darüber ist schnell verflogen, weil die drei prominenten Duos, angeführt von den Kapitänen Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst, erkennbar Spaß daran haben, die musikalischen Rätsel von Matthias Opdenhövel zu lösen. Allen voran Nora Tschirner, die in der Premieren-Folge gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai rät, erweist sich als Glücksgriff, weil sie nicht nur auf unterhaltsame Weise schlagfertig ist, sondern zugleich ein beeindruckendes Musik-Wissen an den Tag legt.

© Seven.One / Willi Weber

Nicht minder unterhaltsam sind aber auch Smudo und Schauspieler Wotan Wilke Moehring - allerdings eher deshalb, weil sie nach einem schnellen Punkt zu Beginn des Abends den anderen Teams nur noch hinterherliefen. "Ich möchte keinen Druck aufbauen", sagte Matthias Opdenhövel irgendwann zu den beiden, "aber alles, was ihr bisher erraten habt, ist 'Cotton Eye Joe'." Eine Art Running Gag, der sich bis zum Ende zog, als die Team-Kapitäne und der Moderator, ausgestattet mit Rasseln und Trommeln, im Nachgang gemein noch einmal den Rednex-Hit lautstark zum Besten gaben.

Die aufgeblasene Primetime-Variante von "Hast du Töne?" erinnert zwar in ihren Grundzügen an die kleine Vox-Show von einst, erweist sich streng genommen aber vor allem als großer Kindergeburtstag, der über weite Strecken hinweg auch als Musikspiel-Special von "Wer stiehlt mir die Show?" durchgehen könnte. Mal sind es zwei miteinander verwobene Songs, die in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden müssen, ein anderes mal gilt es, einen Song zu erraten, der rückwärts daherkommt. Die Bandbreite der Spielrunden lässt "Hast du Töne?" dann auch glücklicherweise trotz der langen Sendezeit nicht monoton erscheinen.

Ob das Konzept jedoch auch auf lange Sicht trägt, haben nun die Zuschauerinnen und Zuschauer zu entscheiden. Denen verging vor mehr als 20 Jahren bekanntlich schon einmal der Spaß an "Hast du Töne?". Abgesetzt wurde die Show damals übrigens von Vox, als der Marktanteil bei weniger als drei Prozent lag. Hoffentlich kein schlechtes Omen für Sat.1.

"Hast du Töne?", donnerstags um 20:15 Uhr in Sat.1