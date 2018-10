Neue Adaption: "Kommissar Rex" bellt bald in Kanada

© Shaftesbury

Schöner Vermarktungserfolg für Beta Film: In Kanada entsteht derzeit eine neue Adaption des Hundeserien-Klassikers "Kommissar Rex". Es ist die erste englischsprachige Adaption der Serie, deren Original einst bei ORF und Sat.1 lief.



Die Produktionsfirmen Shaftesbury und Pope Productions bringen gemeinsam mit dem Sender Citytv und Beta Film den Serien-Klassiker "Kommissar Rex" in einer neuen Adaption nach Kanada. Die Serie handelt von der engen Partnerschaft zwischen einem Polizisten und dem Polizeihund Rex, der bei der Aufklärung von Verbrechen hilft. Die Dreharbeiten in St. John's auf der kanadischen Insel Neufundland haben bereits begonnen und sollen noch bis in den Dezember andauern, die TV-Premiere beim Sender Citytv ist dann für das kommende Jahr geplant.

Während die eigentliche Hauptfigur Rex vom Hund Diesel verkörpert wird, übernimmt John Reardon die Rolle als Polizist und Hundeherrchen Charlie Hudson, zum Team gehören außerdem Mayko Nguyen als Forensikerin Sarah Truon und Enrico Colantoni als Superintendent Joseph De Luca. "Wir wollten 'Rex' schon seit vielen Jahren produzieren und sind überglücklich, das nun mit unseren Partner im wunderschönen Neufundland umsetzen zu können. Das Original war auf der ganzen Welt ein Quotenhit und wir glauben, dass das kanadische und auch das internationale Publikum die Streiche von Charlie und Rex lieben wird", schwärmt Christina Jennings, CEO von Shaftesbury und Producerin der Serie.

"'Rex' ist Teil unserer Initiative, unser Engagement bei englischsprachigen Produktionen auszuweiten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Shaftesbury, Pope Productions und Rogers Media, die die gleiche Vision für diese großartige zeitgenössische Neuauflage teilen und das Potential für eine Ergänzung dieses erfolgreichen Franchises sehen. 'Rex' hat treue Fans und liefert als traditionsreiche Marke starke Quoten in ganz Europa. Wir sind überzeugt, dass wir darauf aufbauend die Fangemeinde international und insbesondere in Nord-Amerika nun weiter ausbauen können", so Oliver Bachert, EVP International Sales & Acquisitions bei Beta Film. Für Beta Film arbeitet neben Oliver Bachert auch Friedemann Goez als Executive Producer an dem Projekt.

