Red Arrow Studios International vor Führungswechsel

© Red Arrow

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird Bo Stehmeier ab Januar neuer Geschäftsführer der Red Arrow Studios International, dem Distributionsarm der ProSiebenSat.1-Produktionstochter. Der Zeitpunkt der Personalie kommt überraschend.



14.10.2018 - 18:30 Uhr von Thomas Lückerath , Cannes14.10.2018 - 18:30 Uhr

Es wirkt alles so, als wäre da irgendetwas schief gelaufen. In einem am Sonntag erschienenen Interview mit der "Werben & Verkaufen" kündigt Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland (TVD), personelle Verstärkung für die deutsche Sendergruppe an. Henrik Pabst wird zum 1. Januar neuer Geschäftsführer bei der TVD für Content Acquisitions & Sales sowie Production Management. Aktuell ist Henrik Pabst allerdings noch Geschäftsführer der Red Arrow Studios International, dem Distributionsarm der ProSiebenSat.1-Produktionstochter.

Für ihn wie den Rest der Branche beginnt am Mongtagmorgen die MIPCOM in Cannes. Dass er ab Januar einen neuen Job hat, ist nun klar. Ausgerechnet am Vorabend der weltgrößten Fernsehmesse steht aber eine durch das "W&V"-Interview aufgeworfene Frage im Raum: Wer übernimmt die Führung von Red Arrow Studios International, wenn Henrik Pabst zur TVD wechselt? Es wirkt nicht geplant, diese Führungsfrage ausgerechnet kurz vor der MIPCOM unbeantwortet zu lassen.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird es eine interne Lösung: Bo Stehmeier wird aufsteigen. Er ist derzeit schon Executive Vice President Global Sales im Unternehmen und leitet die Sales-Team in London, Munich, Los Angeles und Hong Kong. Stehmeier ist im Januar 2016 zu Red Arrow Studios International gewechselt. Er kam vom Londoner Digital Publisher Factory Media. Die offizielle Bestätigung der Personalie dürfte am Montagvormittag erfolgen, damit die Führungsfrage bis zum Messe-Empfang der Red Arrow Studios International am Montag um 17 Uhr geklärt ist.

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen