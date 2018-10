Schmit war shoppen: Mehr True Crime für Super RTL

© Super RTL/Markus Nass

Nach endlos vielen Versuchen abseits des Kinderprogramms eine Programmstrategie zu entwickeln, fährt Super RTL inzwischen u.a. mit dem Genre True Crime gut. Zum Start der MIPCOM gibt der Kölner Sender den Einkauf von zwei neuen Serien und zwei Dokumentationen von GRB Studios bekannt.



15.10.2018 - 02:04 Uhr von Thomas Lückerath , Cannes15.10.2018 - 02:04 Uhr

"GRB Studios ist begeistert, die lang laufende Ermittlungsserie „On the Case“ und drei weitere Programme an Super RTL zu lizenzieren. Wir freuen uns besonders, mit Claude zusammenzuarbeiten, um diesem Premium-Content bei Super RTL ein großartiges Zuhause zu geben und sind zuversichtlich, dass die deutschen Zuschauer genauso begeistert von diesen speziellen Programmen sein werden wie andere auf der ganzen Welt“, sagt Patrice Choghi. Er ist Senior Vice President International bei der GRB Studios.

Die Produktionsfirma aus Los Angeles hat sich Dokumentationen und non-fiktionaler Unterhaltung einen Namen gemacht. Mit „Intervention“ für A&E hat GRB Studios auch schon den Emmy in der Kategorie Outstanding Reality Program gewonnen. Neben „On the Case“ hat Super RTL auch die Serie „Stalker Files“ sowie die beiden Dokumentationen „Nelson Serrano: I’m Innocent“ und „Until Proven Innocent: The Hannnah Overton Story“ eingekauft."GRB Studios kennt True Crime gut und besitzt einige der weltbesten Dokumentarfilme in diesem Genre, die unsere Zuschauer interessieren, bewegen und auch aufwühlen werden. Wir freuen uns, mit Patrice zusammenzuarbeiten, um diese faszinierenden Programme zu Super RTL zu bringen", sagte Claude Schmit, Geschäftsführer des Senders, zum jüngsten Programmerwerb für das je zur Hälfte im Besitz von Mediengruppe RTL Deutschland und Disney befindliche Unternehmen.