MTV bringt "The Real World" zurück - aber bei Facebook

MTV legt eines der erfolgreichsten Reality-Formate seiner Geschichte neu auf - vertraut allerdings nicht mehr auf seine eigene Plattform, sondern produziert exklusiv für Facebook Watch. Außerdem kommt ein Hunde-Contest und ein Live-Quiz



17.10.2018 - 10:53 Uhr von Uwe Mantel 17.10.2018 - 10:53 Uhr

32 Staffeln lang gehörte das Reality-Format "The Real World" als fester Bestandteil zum Programm des Senders, zuletzt gab es allerdings 2016 neue Folgen zu sehen. Nach einer Pause bringt MTV das Format nun zurück - es klingt allerdings fast wie die Kapitulationserklärung von MTV, was die Stärke der eigenen Sender und Plattformen angeht. Denn produziert wird das Format exklusiv für Facebook Watch, wie am Mittwochmorgen auf der MIPCOM in Cannes angekündigt wurde.

Schon im Sommer machten Meldungen die Runde, dass man nach einer Streaming-Plattform als Partner Ausschau hält, nun wurde diese in Form des sozialen Netzwerks also gefunden. Facebook arbeitet gerade daran, die dort ebenfalls zuletzt rückläufige Nutzung insbesondere bei jüngeren Zielgruppen unter anderem durch den Ausbau von exklusivem Video-Content aufzuhalten bzw. diesen Trend wieder umzukehren. Hier tun sich also zwei Partner zusammen, die beide nicht gerade sorgenfrei sind.

Die Facebook-Version von "The Real World" soll natürlich interaktiver werden als bislang. Die Zuschauer sollen etwa beim Casting mitsprechen können, über die Co-Watching-Funktion von Facebook Watch wird das gemeinschaftliche Zuschauen und kommentieren der wöchentlichen Episoden möglich sein, zudem wird es natürlich täglich Neues von den Protagonisten in kürzeren Videos und Postings geben. MTV-Boss Chris McCarthy spricht daher nicht mehr von "Reality TV", sondern von "Shared Reality TV". Produziert werden drei Varianten: Eine US-Staffel, eine mexikanische Staffel und eine Staffel in Thailand, die allesamt global verfügbar sein werden.

Entscheidend ist die Lokalisierung vor allem bei einem anderen Genre: Den Live-Quizshows - schließlich stößt man hier schnell auf Sprach- und Wissens-Barrieren. Schon im Juni begann Facebook in den USA damit, das erfolgreiche Konzept der Live-Quiz-App "HQ Trivia" mit "Confetti" nachzuahmen und ebenfalls echtes Geld an die Teilnehmer auszuspielen, nun will man "Confetti" auch nach Europa bringen. Das Eingreifen von Facebook mit seiner großen Nutzer-Basis in dieses Segment dürfte es den Konkurrenten nicht gerade leichter machen. Hierzulande war bislang die "Cash Show" der größte Anbieter eines solchen Live-Quiz - allerdings wurde die Ziel-Marke von mindestens 100.000 Nutzern nie erreicht, zuletzt war die Zahl der Mitspieler so deutlich rückläufig, dass man nun vorerst von 14 auf vier Shows pro Woche reduziert hat, um während der Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell weniger Geld zu verbrennen. Auch viele kleinere Konkurrenten haben zuletzt aufgegeben, haben die Gewinnsummen reduziert oder sind in eine Pause gegangen, das US-Original HQ Trivia beendete seinen deutschen Ableger nach wenigen Wochen sang- und klanglos. Auch in den USA verzeichnete HQ Trivia zudem in den letzten Monaten rückläufige Nutzungszahlen.

Nie aus der Mode kommen hingegen Tiervideos im Internet. Auf deren Zugkraft setzt Facebook Watch daher bei einem neuen globalen Hunde-Wettbewerb. Jeder wird mit seinem Vierbeiner daran mit selbst gedrehten Videos teilnehmen und um den Titel "World's Most Amazing Dog" kämpfen können. Das letzte Wort über den Gewinner haben die Facebook-Nutzer, die mit über den Sieger abstimmen dürfen.

