Neuer Anlauf für US-Adaption von "Der letzte Bulle"

© Sat.1/Martin Rottenkolber

Vor einigen Jahren wollte Sylvester Stallone schon einmal "Der letzte Bulle" in den USA neu auflegen, letztlich wurde nichts daraus. Nun gibt's einen neuen Versuch. Neben Red Arrow Studios sind Universal und der Showrunner von "Shades of Blue" beteiligt



17.10.2018 - 23:20 Uhr von Uwe Mantel , Cannes17.10.2018 - 23:20 Uhr

Während man in Deutschland den "Letzten Bullen" Mick Brisgau im kommenden Jahr auf der großen Kinoleinwand wiedersehen wird, könnte er in den USA womöglich doch noch den Sprung ins Fernsehen schaffen. Nachdem sich vor einigen Jahren schon einmal Sylvester Stallone an einer US-Adaption der einstigen Sat.1-Serie, in der ein Polizist nach 25 Jahren aus dem Koma erwacht und sich in einer völlig veränderten Welt wiederfindet, versucht hat, aus der letztlich dann aber doch nie etwas geworden ist, hat Red Arrow Studios International als internationaler Vermarkter der Serie nun neue Partner an Bord - und zwar erneut ziemlich namhafte.

Red Arrow arbeitet mit Universal Television und Adi Hasak zusammen. Hasak verantwortete zuletzt die NBC-Serie "Shades of Blue" mit Jennifer Lopez und wird nun für die geplante Pilotfolge das Drehbuch schreiben und auch als Executive Producer und Showrunner fungieren. Als Regisseur ist Dean Parisot vorgesehen, der in der vergangenen Season die NBC-Serie "Good Girls" inszenierte. Neben Jan David Frouman und Shirley Bowers von Red Arrow wird auch Philipp Steffens als Executive Producer fungiert. Der heutige RTL-Fiction-Chef war damals in seiner Zeit bei ITV Studios Germany für die Serie verantwortlich. Entwickelt worden war die Serie ursprünglich von Robert Dannenberg and Stefan Scheich.

"Der letzte Bulle" wurde schon einige Male im Ausland adaptiert, darunter in Frankreich unter dem Titel "Falco" (hierzulande kürzlich bei ZDFneo zu sehen), auch eine japanische Version gab es. Zudem wird in Mexico eine Version für Amazon in Lateinamerika umgesetzt. Inwieweit die US-Version diesmal über das Entwicklungs-Stadium hinauskommt, bleibt aber erst noch abzuwarten.

Teilen