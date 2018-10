Erste Auslandsverkäufe für ZDF-Serie "Die Protokollantin"

© ZDF/Alexander Fischerkoesen

Noch vor der ZDF-Ausstrahlung hat Beta Film die neue Miniserie "Die Protokollantin" mit Iris Berben in der Hauptrolle ins Ausland verkauft. Mit drei Ländern sind die Deals schon unter Dach und Fach, die Verhandlungen mit weiteren laufen bereits.



18.10.2018 - 14:35 Uhr von Alexander Krei 18.10.2018 - 14:35 Uhr

Bevor die von der Constantin-Film-Tochter Moovie produzierte Serie "Die Protokollantin" am Samstagabend erstmals im ZDF zu sehen sein wird, hat der Weltvertrieb Beta Film erste Erfolge beim Verkauf ins Ausland erzielen können. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wurden die Serie bereits nach Frankreich, Australien und in die Niederlande verkauft.

Darüber hinaus sollen aktuell Verhandlungen mit weiteren Ländern laufen, darunter Spanien, Russland, Osteuropa und Lateinamerika. Zudem sei bereits ein US-Remake in die Entwicklung gegangen. In der ZDF-Serie spielt Iris Berben die Rolle der Freya Becker, die Protokollantin in einem Morddezernat ist. In weiteren Hauptrollen sind Moritz Bleibtreu und Peter Kurth zu sehen.

"Die Protokollantin" basiert auf einer Idee des Autors Friedrich Ani, die von Drehbuchautorin Nina Grosse zur Serie entwickelt wurde. Gemeinsam mit Samira Radsi führt sie auch Regie. Produziert wird die Serie von Moovie (Oliver Berben und Jan Ehlert).

