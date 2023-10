Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg mit der noch immer anhaltenden Wirtschaftskrise - und nun auch noch ein neuer Kriegsschauplatz in Nahost. Die Welt ist, so scheint es, im Dauerkrisenmodus, und mit ihr auch die Wirtschaft. Euphorie und Aufbruchstimmung sind vor diesem Hintergrund wohl kaum zu erwarten, wenn sich die Fernsehbranche in den kommenden Tagen wieder in Cannes trifft, um im Umfeld der MIPCOM Geschäfte zu machen und Kontakte zu knüpfen.

© ZDF Studios Markus Schäfer

Zudem halte der Wandel von klassischen linearen Sendern hin zu digitalen Verbreitungsformen unvermindert an. Auf diese Weise erkläre sich, warum der Distributionsmarkt in einer Phase des Umbruchs und der Konsolidierung ist. Auch die meisten Streamer befinden sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Weil diese ihre Investitionen in Content erheblich reduzieren, bleiben aktuell viele Programme unverkauft. Und nicht nur das: "Gleichzeitig beginnen die Streamer ihrerseits, ihre Originalproduktionen im Markt anzubieten, was das Überangebot weiter verstärkt", sagt Schäfer.

© Beta Film Oliver Bachert

© MG RTL D / Boris Breuer Sascha Schwingel

© Banijay Claire Jago

© BBC Studios Nick Percy

Auf dem Lerchenberg, bei ZDF Studios, übt sich auch Markus Schäfer in Zweckoptimismus. Lizenzkäuferinnen und -käufer suchten derzeit vor allem "sehr passgenaue Programme, die möglichst risikoarm" seien. "Unser ZDF-Studios-Katalog bietet hier eine Menge geeigneter Programme, sodass wir uns dem aktuellen Abwärtstrend des Marktes in gewissem Umfang entziehen können." Lichtblicke gebe es zudem im Entertainment-Bereich, wo Schäfer ein wachsendes Interesse an klassischen Formaten ausgemacht hat, sagt er etwa mit Blick auf "Wetten, dass..?". Dass sein Haus in den vergangenen Jahren im Kinderbereich in verschiedene Sprachfassungen investiert habe, erschließe zudem gerade jetzt international neue Marktchancen. "Wir bieten ein One-Stop-Shopping gedubbter Programme auf geringerem Preisniveau als wichtige Alternative zu einer teuren Neuproduktion zuzugüglich Sprachfassungskosten."

Im Fiktionalen wiederum entwickelt sich das Programmangebot aus Sicht von Beta-Film-Manager Oliver Bachert indes in zwei Richtungen: Auf der einen Seite Leuchtturmproduktionen wie "Estonia", eine Serie über das skandinavische Fährunglück, die hierzulande bei Seven.One zu sehen sein wird, oder auch die internationale ZDF-Koproduktion "Concordia", die auf der MIPCOM ihre Premiere feiern wird. Auf der anderen Seite wiederum Produktionen, die eher in den Bereich 'easy watching' fallen, wie etwa "Sisi" oder die ARD-Serie "WaPo Elbe", für die es großes Interesse aus Italien gebe.

Auch der neue UFA-CEO gibt sich betont optimistisch und sieht gar den richtigen Moment, "um Genre-Grenzen zu verschieben und kreativ andere Wege zu probieren mit großer Lust darauf, neben der Weiterentwicklung unserer starken Marken auch Neues zu erfinden", so Sascha Schwingel. Die Voraussetzungen dafür seien gut. "Der Markt", sagt auch Oliver Bachert, "bleibt dynamisch. Langweilig wird es nicht." Zumindest daran besteht in diesen Tagen kein Zweifel.