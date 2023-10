Schon zum 17. Mal sind am Sonntag in Cannes die International Format Awards von C21Media, FRAPA, der Entertainment Masterclass und der MIPCOM verliehen worden. Einen deutschen Gewinner brachte die Verleihung zwar nicht hervor, weil die einzige Nominierung aus Deutschland - die von Bantry Bay produzierte ZDF-Serie "Liberame" - leer ausging. Und doch waren einige der ausgezeichneten Formate auch mit Blick auf den deutschen Markt interessant.

So setzte sich das aus Belgien stammende Reality-Format "Destination X", das ProSieben in der laufenden Saison adaptieren will, gleich doppelt durch: Die Show gewann den International Formats Award nicht nur in der Kategorie "Best Competition Reality Format", sondern auch in der Kategorie "Best Multi-Platform Format". In der Sendung begeben sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf einen Roadtrip in einem Bus, der allerdings mit komplett verdunkelten Scheiben fährt. Sie müssen an jedem Zielort herausfinden, wo sie sich gerade aufhalten und erhalten dafür immer nur kurze Einblicke - und der ein oder andere Hinweis auf der Fahrt oder am Zielort kann dabei natürlich gewollt in die Irre führen.

Ausgezeichnet wurde in Cannes auch das ebenfalls belgische Format "Finders Keepers", das RTLzwei unter dem Titel "Ein Haus voller Geld" mit Oliver Pocher nach Deutschland holen will. Die Sendung bekam den Preis für das beste Comedy-Format - auch wenn es sich gar nicht um eine Comedy-Show im klassischen Sinne handelt. Vielmehr spielen darin Familien um einen Gewinn von 100.000 Euro. Der Clou: Das Produktionsteam versteckt diese Summe im Haus der Familie, ehe die Familie 30 Minuten Zeit, das Geld zu finden. Weil sich der Gewinn überall verstecken kann, sind Verwüstungen der Häuser ausdrücklich erwünscht.

Weitere Preise gab es am Sonntag für die britische Quizshow "The 1% Club", die Sat.1 hierzulande bereits erfolgreich mit Jörg Pilawa adaptiert hat, sowie "Lego Masters", das jüngst bei RTL wieder mit guten Quoten lief. Und auch für "The Traitors", die britische Version von "Die Verräter", gab es einen Preis - hier erhielt Moderatorin Claudia Winkleman den Award.

Best Brand-Driven Format

Hot Wheels: Ultimate Challenge

Produziert von: Endemol Shine North America, Workerbee, Mattel Television

Für: NBC

Distributor: Banijay

Best Competition Reality Format

Destination X

Produziert von: Geronimo

Für: VTM

Distributor: Be-Entertainment

Best Comedy Format

Finder$ Keeper$

Produziert von: PIT, Send in the Clowns

Für: VTM

Distributor: Be-Entertainment

Best Factual Entertainment Format

Don’t Stop the Music

Produziert von: CCCP

Für: NPO3

Distributor: Newen Connect

Best Multi-Platform Format

Destination X

Produziert von: Geronimo

Für: VTM

Distributor: Be-Entertainment

Best Scripted Format

Suspicion (based on False Flag)

Produziert von: Keshet UK

Für: Apple TV+

Distributor: Keshet International

Best Studio-based Gameshow Format

The 1% Club

Produziert von: Magnum Media

Für: Various globally

Distributor: BBC Studios

Best Returning Format

Lego Masters

Produziert von: Tuesday’s Child, Endemol Shine North America, Endemol France, Endemol Shine Australia

Für: Channel 4, Fox, M6, Nine

Distributor: Banijay

Best Reality Format

The Piano

Produziert von: Love Productions

Für: Channel 4

Distributor: Fremantle

Best Host of a Format