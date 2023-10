Beim "Sundowner" von ZDF Studios in Cannes hatte Geschäftsführer Markus Schäfer am Sonntag nicht nur erste Bilder der neuen ZDF-Serie "Concordia" im Gepäck - auch die kurz vor der MIPCOM angekündigte Nachricht, zusammen mit Samsung TV Plus europaweit gleich 20 FAST-Channels starten zu wollen, griff Schäfer in diesem Zusammenhang noch einmal auf.

Nur einen Tag später hat ZDF Studios gar einen weiteren Ausbau seiner FAST-Aktivitäten in Aussicht gestellt. Konkret geht es um eine Partnerschaft mit dem internationalen Medienentwicklungsunternehmen Castalia Communications, auf deren Basis ein FAST-Channels für die lateinamerikanische Region entwickelt werden soll. Das Projekt werde spanischsprachigen Endverbrauchern in Lateinamerika und dem hispanischen Markt in den USA hochwertige Programme aus dem ZDF Studios-Katalog zur Verfügung stellen, teilte das Unterrnehmen mit.

Der Start des ersten Angebots ist für das zweite Quartal 2024 geplant und wird sich auf eine Auswahl von Drama-Programm konzentrieren, das dem Publikum in spanischer Sprache zur Verfügung stehen soll. ”Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit, gemeinsam mit einem etablierten Partner und Experten in dieser Materie, unseren großartigen Programmkatalog auch einem interessierten Publikum auf dem amerikanischen Kontinent zugänglich machen zu können", sagte Susanne Frank, Managerin Drama bei ZDF Studios.

Lateinamerika ist nach Angaben von ZDF Studios einer der am schnellsten wachsenden Märkte für FAST-Channels. Laut eines Berichts von Global Industry Analysts wird für den Markt bis 2026 ein Wachstum von mehr als 200 Milliarden US- Dollar erwartet. Daran will ZDF Studios offenbar auch außerhalb Europas partizipieren.