Die niederländische Serie "Maxima" über die amtierende Königin Maxima Zorreguieta wird hierzulande bei RTL Deutschland zu sehen sein, das Unternehmen hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert. Eine entspreche Mitteilung von Beta Film hat ein RTL-Sprecher am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt. Wo genau und wann die sechs einstündigen Folgen zu sehen sein werden, wollte er aber noch nicht sagen.

Dass sich RTL Deutschland die Rechte sichert, ist keine sehr große Überraschung. Schließlich ist "Maxima" eine Produktion für den niederländischen Streamingdienst Videoland, der wie RTL Deutschland zur RTL Group gehört. Die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind gerade beendet worden, sie fanden in den Niederlanden, Belgien, Spanien und New York statt. Nach Angaben von Beta Film befinde man sich bereits mit weiteren Interessenten in Verhandlungen.

Einen kleinen Einblick in die neue Serie erhalten die Personen, die am Dienstag beim Beta Brunch im Rahmen der MIPCOM sein werden. Inhaltlich startet die Serie im Jahr 1999: Von dem Moment, an dem Maxima an der Seite der niederländischen Kronprinzen erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als Willem-Alexander ihr den Heiratsantrag macht, holt sie die Vergangenheit ein. Es kommt zu hitzigen Diskussionen über die politische Karriere ihres Vaters im argentinischen Videla-Regime. Was ermöglicht es Maxima, endlich an einem europäischen Hof erfolgreich zu sein? Und wie kann sie sich selbst treu bleiben, ohne ihre Familie aufzugeben – oder passt das nicht zusammen?

Produziert wurde die Serie von Millstreet Films in Koproduktion mit Beta Film und FBO. Der Writers Room wurde von Marnie Blok and Ilse Ott geleitet, Rachel van Bommel ist die Produzentin der Serie. Die Hauptrolle der Maxima wird gespielt von Delfina Chaves, die Rolle von Willem-Alexander übernimmt Martijn Lakemeier. Der deutsche Schauspieler Sebastian Koch gehört ebenfalls zum Cast, er verkörpert Claus von Amsberg, den Vater des Kronprinzen. "Maxima" basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten.