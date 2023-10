Die von Astrid Lindgren erdachten Geschichten um die faszinierenden Abenteuer von "Ronja Räubertochter" werden demnächst auch als Serie auf dem Bildschirm zu sehen sein. Die Serie spielt im mittelalterlichen Skandinavien, als Ronja in eine Räuberbande hineingeboren wird. Sie wächst behütet hinter den Festungsmauern der Mattis Burg auf, sehnt sich jedoch im Laufe der Jahre immer mehr nach der Welt außerhalb der Grenzen ihrer Räuberfamilie. Mutig und ohne Furcht stellt sie sich schon bald den Herausforderungen des magischen Waldes, der sie umgibt, und lernt schnell, dass dieser auch gefährlich sein kann und von seltsamen Kreaturen bevölkert wird.

Schon im vergangenen Jahr kündigte Viaplay eine Serien-Umsetzung an, nun ist die ARD Degeto als Koproduzentin mit eingestiegen. Inszeniert wird die sechsteilige Serie von Lisa James Larsson nach Drehbüchern von Hans Rosenfeldt ("Die Brücke"). Ronja wird gespielt von Kerstin Lindén, an ihrer Seite sind u.a. Jack Bergenholtz Henriksson als Birk, Christopher Waegelin als ihr Vater Mattis, Krista Kosonen als Ronjas Mutter Lovis, Sverrir Gudnason als Borka, Vera Vitali als Cappa sowie Pernilla August als Undis. Produzenten der Serie sind Bonnie Skoog Feeney und Mathias Arehn für Filmlance International, Executive Producers sind Sara Askelöf, Hanne Palmquist und Johan Palmberg.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "In den vergangenen Jahren hat Viaplay das Publikum mit hochklassigen TV-Events begeistert. Wir freuen uns, dass wir mit Viaplay bei so vielfältigen Projekten zusammenarbeiten können und sind besonders stolz, dem deutschen Publikum die wirklich spektakuläre Serie 'Ronja Räubertochter' präsentieren zu können, die sowohl Astrid Lindgren-Fans als auch viele neue Zuschauer:innen begeistern wird. Wir sind gespannt darauf, Ronja, ihren besten Freund Birk, Räuberhauptmann Mattis und seine Frau Lovis und viele andere liebgewonnene Figuren aus Ronjas Welt wiederzusehen und können es kaum erwarten, sie kennenzulernen!"

Die Zusammenarbeit zwischen ARD Degeto und Viaplay - das gerade in schwierigen Fahrwassern steckt und einen einst geplanten Start in Deutschland vor längerem gestrichen hat - beinhaltet aber nicht nur die Koproduktion bei "Ronja Räubertochter". Die Degeto hat für die ARD außerdem noch die Lizenzen an der Mystery-Thriller-Serie "Veronika", der emotionalen Drama-Serie "Limbo" und der inklusiven Dramedy-Serie "Below" erworben.