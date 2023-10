Banijay hat am Dienstag auf der MIPCOM in Cannes ein neues globales Accelerator-Programm vorgestellt, mit dem das Unternehmen weibliche Kreative im Unscripted-Bereich unterstützen will. Erklärtes Ziel ist es, der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern entgegenzuwirken und die Kreativität zu fördern, wie es heißt. "Banijay Launch", so der Titel des Programms, hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach unentdeckten Formaten mit internationaler Anziehungskraft zu suchen, hinter denen kreative Frauen stehen.

Initiiert von Sharon Levy, Chief Executive Officer, Endemol Shine North America, und geleitet von James Townley, Chief Content Officer, Development bei Banijay, sollen die ausgewählten Frauen ein Mentoring durch Banijay-Verantwortlichen erhalten, die sie bei der Entwicklung neuer Formate vom Konzept über den Pitch bis hin zum Verkauf unterstützen und auf diese Weise den vielleicht nächsten Format-Hit kreieren. Konkret sollen drei bis fünf Finalistinnen ausgewählt werden aus, die von jeweils einem lokalen Kreativen - in Deutschland ist es Good-Times-Geschäftsführerin Shona Fraser - bei der Entwicklung ihrer Formate unterstützt werden, mit dem Ziel, sie bis zur Marktreife zu bringen. Die Gewinnerin soll im kommenden Jahr bei den London Screenings gekürt.

Um das Programm zu unterstützen, hat Banijay Americas in Zusammenarbeit mit Everywoman Studios eine Studie beim Geena Davis Institute on Gender in Media in Auftrag gegeben. Diese soll die Einbeziehung von Frauen in kreative Führungspositionen in der Produktion von Unscripted-Formaten in Brasilien, Großbritannien und den USA sowie einem noch zu bestimmenden EU-Gebiet untersuchen. "Durch Banijay Launch und die Partnerschaft mit dem Geena Davis Institute hoffen wir, weibliche Schöpferinnen willkommen zu heißen, die es vielleicht schwer haben, sich Gehör zu verschaffen, ein neues Narrativ für die Branche zu setzen und die nächste Generation von bahnbrechenden ungeschriebenen Formaten zu fördern", so Sharon Levy, CEO bei Endemol Shine North America.

Marco Bassetti, CEO von Banijay: "Wir bei Banijay sind stolz darauf, dass über 50 Prozent unserer Führungspositionen weltweit mit Frauen besetzt sind. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Rahmenbedingungen für den Durchbruch dieser Gruppe von Kreativen nicht immer hilfreich waren. Mit Banijay Launch sind wir bestrebt, eine Reihe neuer Ideen für ungeschriebene Formate anzuführen, die von Frauen entwickelt wurden. Wir hoffen, auf diese Weise neue Stimmen und Talente auf den Markt zu bringen, die das Potenzial haben, das nächste 'Survivor', 'MasterChef' oder 'Big Brother' zu schaffen."