MIPTV: Was 2017 auf dem Programmplan steht

© MIPTV

Die MIPTV steht an: Ab dem kommenden Montag versammeln sich einmal mehr Fernsehmacher aus aller Welt an der Côte d’Azur - Screenings und Keynotes inklusive. DWDL.de liefert einen Überblick über Veranstaltungen, die einen Blick wert sind.

Kinder, es ist wieder Klassenfahrt - so oder so ähnlich dürfte sich das alljährliche MIP-Spektakel in Cannes für viele Fernsehmacher anfühlen. Spätestens am Montag geht der mehrtägige Wahnsinn im Süden Frankreichs in die nächste Runde, dann nämlich startet - nach den am Wochenende vorgelagerten Veranstaltungen der MIP Formats - wieder die alljährliche MIPTV, die in erster Linie zwar eine TV-Messe ist, aber abseits davon wie immer eine ganze Reihe an Diskussionen und Keynotes bereithält.

Das Herzstück des ersten Tages ist freilich wie immer die Fresh-TV-Veranstaltung, in der Virginia Mouseler im Grand Auditorium wieder eine Stunde lang neue Formate aus aller Welt vorstellt und die Besucher damit ganz sicher wieder das eine oder andere mal zum Schmunzeln bringen wird. Wie schon in den vergangenen Jahren üblich, wird die Fiction auch diesmal wieder ausgekoppelt - wer sich in diesem Bereich über Neuigkeiten informieren will, muss bis zum Mittwoch warten.

Ganz frischen Fiction-Stoff bekommen Besucher der MIPTV aber auch abseits davon zu sehen - beispielsweise gleich am Montag, wenn Turner um 10:00 Uhr seine neue Serien-Hoffnung "4 Blocks" präsentiert, die hierzulande im Mai auf TNT Serie ihre TV-Premiere feiern wird (DWDL.de berichtete). In sechs Episoden erzählt die von Wiedemann & Berg produzierte Serie eine Geschichte um Freundschaft und Familie sowie Verrat und Schuld im Milieu eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln. Später am Tag feiert schließlich die neue Sky-Serie "Riviera", deren Dreharbeiten in Südfrankreich stattfanden, ihre Weltpremiere im Rahmen der MIPTV.

Spannend ist aber auch das Pre-LA-Screenings-Showcase, bei dem die Hollywood-Studios Disney und Lionsgate am Dienstag schon einmal einen ersten Einblick in die Serien-Pläne für die kommende Saison gewähren. Am Nachmittag steht schließlich erstmals der "Digital Short Form Series Pitch" auf dem Plan, bei dem Serien-Entwickler und Produzenten aufgerufen sind, ihre Ideen zu präsentieren. Mit im Final-Rennen ist auch eine deutsche Präsentation: Dirk Rosenlöcher stellt "Must Be Karma" vor und muss sich dabei gegen fünf Konkurrenten aus den USA, Frankreich und Australien behaupten.

An anderer Stelle steht dagegen bereits ein deutscher Gewinner fest: Alexander Coridaß, Geschäftsführer von ZDF Enterprises, wird am Mittwochabend eine Médaille d'Honneur entgegennehmen. Mit ihm wird unter anderem auch Roy Price, Vice President von Amazon Studios, geehrt - er hält zudem bereits am Montagnachmittag eine Key Note im Grand Auditorium. Ein weiterer fester Bestandteil der diesjährigen MIPTV ist indes erneut die Veranstaltungs-Reihe "Digital Fronts", die sich über alle Tage zieht und unter anderem dem zum ProSiebenSat.1-Universum gehörenden Multichannel-Netzwerk Studio 71 eine Bühne bietet.

Zu den interessantesten Keynotes, wenn auch meist in Form von Interviews auf der Bühne des Grand Auditorium, gehören in diesem Jahr am Montag um 16.45 Uhr vermutlich die Auftritte von Roy Price, CEO Amazon Studios, sowie gleich im Anschluss das NBC-Duo Paul Telegdy und Meredith Ahr. Von diesen Vertretern abgesehen, gehört die Bühne in Cannes in diesem Frühjahr sehr oft Marken und Digitalen Plattformen.