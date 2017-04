ZDF sichert sich britische Thrillerserie "The Five"

© RED Production Company.

Ab der kommenden Woche wird Sat.1 emotions die zehnteilige britische Thriller-Serie "The Five" im Pay-TV zeigen, im Free-TV läuft sie aber nicht in der ProSiebenSat.1-Gruppe. Stattdessen hat sich das ZDF die Rechte gesichert.

Das ZDF hat sich die Free-TV-Rechte an der britischen Serie "The Five" des Bestseller-Autors Harlan Coben gesichert, wie Distributor Studio Canal während der MIPTV in Cannes verkündete. Das ist etwas überraschend, feiert die aus dem Frühjahr 2016 stammende Serie doch am kommenden Freitag bei Sat.1 emotions ihre Deutschland-Premiere.

Und darum geht's in "The Five": Zwanzig Jahre in der Vergangenheit trafen sich die vier Freunde Mark, Pru, Danny und Slade, um etwas im Wald zu unternehmen. Jesses kleiner Bruder Mark, der sich ihnen anschließen wollte, wird von der Clique nach Hause geschickt - wo er nie ankam. 20 Jahre später taucht seine DNA dann plötzlich am Tatort eines Mordfalls auf, in dem der inzwischen Polizist gewordene Jesse ermittelt - offenbar lebt Makr also noch. Das ist um so verstörender, weil ein verurteilter Kindermörder längst zugegeben hatte, Mark getötet zu haben...