Briten räumen ab bei International Emmy Kids Awards

Am Dienstagabend wurden im Grand Hyatt Martínez in Cannes zum fünften Mal die International Emmy Kids Awards als eigenständige Verleihung veranstaltet. Das deutsche Fernsehen ging leer aus. Wer einen iEmmy abräumen konnte?

Der erste Preis des Abends bei der erstmals im Rahmen der Fernsehmesse MIPTV veranstalteten Preisverleihung ging in der Kategorie "Digital" an das australische Projekt "Doodles" - die interaktive Kreation einer neuen Animationsserie durch Zuschauer-Zeichnung und Online-Entwicklung. In der Kategorie "Factual" gewann mit "Horroible Histories" eine britische Produktion, die man sich als jugendfreie Version von "Sketch History" vorstellen kann. Bestes Non-Scripted Entertainment ist "Baking in the Dark" aus Dänemark. Dahinter verbirgt sich die banale aber unglaublich lustige Idee, Kinder im Dunkeln backen und ihre Arbeit später auch kommentieren zu lassen.

In der Kategorie "TV-Movie / Mini-Series" waren mit "Die Salzprinzessin" (Askania Medi / ARD Degeto / WDR) und "Die weiße Schlange" (ZDF / Provobis / Metafilm) gleich zwei deutsche Produktionen unter den vier Nominierungen. Es waren auch gleichzeitig die beiden einzigen iEmmy-Hoffnungen aus Deutschland. Doch der Preis ging am Dienstagabend an "Peter & Wendy" aus Großbritannien.

Bekannter ist ein weiterer Sieger von der Insel: "Shaun the Sheep: The Farmer's Llamas" gewinnt den International Emmy Kids Award in der Kategorie "Animation". In Ihrer Dankesrede dankten die Produzenten explizit dem WDR als treuen Partner. Die Auszeichnung für die Serie ging in die Niederlande: Die Produzenten von "Casper and the Christmas Angels" konnten jubeln. Und der finale Preis des Abends - überreicht vom Laudatoren-Duo Die Maus und Joyce Ilg - ging an das beste Vorschulprogramm. Über den International Emmy Kids Award konnten sich die Macher von "Hey Duggee" aus Großbritannien. Damit endete die auf ein gesetztes Dinner gefolgte, sehr kompakte Preisverleihung in Cannes.